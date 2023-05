Oroscopo Branko domani 13 maggio 2023: lo zodiaco dettagliato su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

A causa dell’influenza di Marte oggi potresti essere più impulsivo, arrabbiato o intollerante del solito e potresti inavvertitamente ferire le persone intorno a te che non lo meritano. Devi prendere le cose con più calma, non importa quanto cerchi di correre di più o di essere più schietto, alla fine tutto accadrà al momento giusto.Piacevoli conversazioni e notizie di lavoro animeranno la giornata, che sarà densa di comunicazioni, contatti e riunioni di lavoro. Parole gentili e gesti comprensivi romperanno l’umore causato da ritardi o incomprensioni. Organizzare idee, creare progetti e concludere la settimana con una piacevole sensazione di “missione compiuta” e complicità in amore.

Capricorno

L’influsso dominante di Urano vi darà la forza o forse la “follia” necessaria per buttarvi nell’arena e prendere decisioni in cui rischiare tutto per tutto, rompendo la vostra consueta cautela e prudenza. Non preoccuparti perché il successo è nelle tue mani e nonostante le tue paure o preoccupazioni non sbaglierai.Le questioni finanziarie rimarranno all’ordine del giorno: contare sul sostegno della famiglia e accordi rassicuranti. La settimana si concluderà con prospettive di maggiore stabilità e spunti originali per nuovi progetti. Consulta i professionisti e chiedi consiglio a persone esperte di cui ti fidi prima di decidere investimenti o strategie. Il cuore batterà più forte in amore.

Acquario

Sentirsi liberi e non dipendere da nessuno sono cose davvero fondamentali per te ed è proprio per questo che oggi non ti sentirai molto a tuo agio perché sarai molto condizionato dalle circostanze e dalle persone che ti circondano, sia sul lavoro che nella tua vita intima . La giornata sarà positiva, anche se non ti sentirai troppo bene.Forti emozioni segneranno la giornata che porterà proposte stimolanti, decisioni di lavoro e notizie di famiglia. Conta sull’empatia e sulle grandi prestazioni nelle trattative, nelle presentazioni e nei colloqui: le tue parole avranno un impatto positivo sugli incontri e le interazioni di oggi. Varrà anche la pena investire nell’immagine, occupandosi della bellezza e del benessere. La vista cambia.

Pesci

Oggi ti ritroverai stanco fisicamente e mentalmente, e forse a volte ti sentirai depresso o scoraggiato, visto che coinciderà anche con una giornata di tanti imprevisti che ti pioveranno addosso da tutte le parti. Nonostante tutto, andrai avanti e affronterai con successo qualunque cosa ti capiti, anche se ti senti quasi svenire.I sogni rivelatori ravviveranno l’atmosfera. I cambiamenti avverranno dall’interno verso l’esterno in questa fase. Rispetta il tuo intuito e riduci lo stress mentale causato da Mercurio retrogrado. Il ruolo del dubbio è quello di espandere le possibilità. Pensa diversamente se vuoi evitare ripetizioni e ottenere risultati migliori. Conta sul coraggio e su una maggiore dose di audacia per conquistare nuovi spazi.