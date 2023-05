Ricordi chi sono Paola e Chiara? Età, sorelle, carriera, fidanzato e figli

Negli anni successivi, Paola e Chiara hanno proseguito le loro carriere soliste, fino a quando nel 2022 è avvenuta la tanto attesa reunion.

La reunion

Dopo aver partecipato a un dj set insieme, Paola e Chiara hanno annunciato ufficialmente la reunion nel 2022. Il loro ritorno sul palco è avvenuto nel mese di luglio, quando le due sorelle hanno cantato durante le date del tour di Max Pezzali a Bibione e allo Stadio San Siro di Milano. Successivamente, sono apparse insieme durante un concerto di Jovanotti a Fermo. A settembre dello stesso anno, hanno condiviso su Instagram una foto in uno studio di registrazione, confermando così la tanto attesa reunion. Nel dicembre 2022, le Iezzi sono state scelte per partecipare come Big al Festival di Sanremo 2023.

Paola e Chiara a Sanremo 2023

A distanza di 10 anni dallo scioglimento, a febbraio 2023 Paola e Chiara hanno fatto il loro trionfante ritorno al Festival di Sanremo come concorrenti nella categoria Big, presentando la loro nuova canzone inedita, “Furore”. Le due sorelle Iezzi si sono riunite per cantare insieme, suscitando la gioia dei loro numerosi fan che non hanno mai smesso di sostenerle.

In conclusione, il ritorno di Paola e Chiara al Festival di Sanremo e nella musica italiana ha creato un clamore inaspettato. Le due sorelle milanesi, con la loro carriera di successo negli anni ’90, hanno affascinato il pubblico e continuano a farlo ancora oggi. Condividono la loro passione per la musica e si sono riunite per regalare ai fan nuove emozioni e successi. La loro storia è un esempio di determinazione e amore per l’arte che continua a ispirare molti.