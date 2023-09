Oroscopo Branko domani 13 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Oggi dovrai prendere un’importante decisione lavorativa, magari scegliendo tra due offerte importanti oppure tra due possibili soluzioni ad un grosso problema. Una promozione importante o qualche altra meritata ricompensa o riconoscimento dipende dal farlo bene. La fortuna è con te e le cose andranno bene per te.

Capricorno

Fate attenzione alle invidie e ai nemici, adesso siete in un buon momento e nello specifico in una settimana che può essere molto positiva per voi. Anche se potrebbe non sembrarti, sei perseguitato da persone che vogliono appropriarsi dei tuoi successi o da falsi amici che fingono di amarti e di aiutarti, ma è solo una copertura per abbassare la guardia.

Acquario

Sacrificio per un ideale o un sogno che ti motiva e dà significato alla tua vita. La vera felicità per te non sta nel successo fine a se stesso, ma nel fatto che tutte queste cose hanno un senso e dietro di esse c’è una nobile causa che merita tutto quello sforzo. È lo spirito che avrete in questi giorni e soprattutto oggi. Un giorno fortunato.

Pesci

La tua tendenza a sacrificarti per un mondo migliore e per i tuoi cari significa che spesso devi subire molte avversità che non meriti. Quando però la fortuna interviene a vostro favore lo fa anche in modo ancora più intenso e prepotente, come vi accadrà in questi giorni.