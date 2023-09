Oroscopo Branko domani 13 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Trionfare su una situazione molto difficile che minaccerà il tuo lavoro, il tuo benessere economico o sociale, una situazione causata da nemici potenti che agiscono in modo subdolo e traditore. Ma non hanno la grande protezione che il destino ha su di te e le cose non andranno bene per loro. In ogni caso, fai attenzione oggi.

Vergine

Successi lavorativi e economici, anche se in realtà sarebbe soprattutto una meritata raccolta di frutti. In questi giorni il destino ti aiuterà in molti modi, sia attraverso amici che tramite terzi, colpi di fortuna, difficoltà o blocchi risolti. Ma non lasciare che i tuoi successi lascino la cerchia ristretta.

Bilancia

Questa è per te una settimana fruttuosa e positiva, nella quale potrai raggiungere importanti traguardi e anche realizzare qualche importante sogno intimo. Tuttavia, ciò non ti impedirà di avere paure, preoccupazioni o sfiducia interiori. Cerca di non ascoltare quelle sensazioni perché la realtà sarà molto diversa.

Scorpione

La settimana sarà molto positiva per voi ma, a differenza degli altri segni, forse lo noterete di più nel campo personale e nella vita intima, che in questo momento sono questioni cruciali per voi. Un sogno importante, legato all’amore o alla vita intima, sta per realizzarsi oppure farete passi decisivi per realizzarlo.