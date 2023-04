Oroscopo Branko domani 14 aprile 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Oggi sarai al centro dell’attenzione di quei circoli in cui ti muovi. Tutti vogliono parlare con te perché hai il dono di attrarre e intrattenere facilmente. Sei particolarmente aperto e ricettivo all’apprendimento di nuove abilità. Tutto ciò che riguarda gli studi sarà un successo, imparerai molto in poco tempo. L’impazienza è una pessima consigliera, quindi non lasciarti trasportare dalla fretta quando inizi nuovi progetti. Tutto ha un tempo e un ritmo, non forzare la macchina.

Capricorno

Questo non è il momento di tornare indietro nella tua vita, perché i risultati, anche se hanno richiesto tempo, stanno per arrivare. Il lieto fine per il quale hai lottato è molto vicino. Non sei in questo mondo per compiacere gli altri, anche se a volte può sembrare così. Fai ciò che ritieni giusto, ma non sacrificare la tua salute o la tua tranquillità per gli altri. Il tuo ambiente professionale ti sta mettendo molta pressione e questo ti tiene sull’orlo dell’esaurimento. Cerca di rilasciare lo stress oggi, perché la pressione durerà a lungo.

Acquario

Le persone che ti hanno criticato oggi dovranno tacere e arrendersi all’evidenza dei tuoi successi. Non agire per vendetta e celebra i tuoi trionfi con modestia. Non amareggiare la tua vita con pensieri negativi, o alla fine finirai per attirare sfortuna sulla tua persona. Lascia che le cose accadano e affrontale con integrità. Il ciclo di prosperità che stai attraversando sta per essere minacciato da cambiamenti strutturali contro i quali non puoi fare nulla. Dovrai affrontare seri problemi, preparati.

Pesci

La pace della mente ritorna nel tuo essere dopo tempi più che burrascosi. Inizierai la giornata con nuovo spirito e tanta energia che ti permetterà di risolvere i problemi. Puoi sentire cose che gli altri non percepiscono e che tu stesso non hai mai sperimentato prima. Inconsciamente cerchi persone e luoghi positivi. Qualcosa finisce nello stesso momento in cui qualcosa inizia nella tua vita. Sta arrivando una trasformazione fisica ed emotiva. Quasi senza volerlo, ti stai avvicinando molto a una persona che fa per te.