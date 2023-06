Oroscopo Branko domani 14 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

A volte tendi a comportarti come un bambino. La strada della maturazione non è né facile né breve, e parte dal riconoscimento dei propri limiti. Una persona che ti chiederà consiglio lo farà sinceramente, con il cuore in mano. Fai molta attenzione a non parlare con leggerezza, se non sai cosa dire, stai zitto. Potrai fidarti delle iniziative che adotterai oggi, saranno generalmente positive e avranno il sostegno delle stelle in futuro. Insisti energicamente sui tuoi obiettivi non raggiunti.

Vergine

È tempo di dialogare, di negoziare con tutte le possibilità aperte e guardando al bene comune senza dare priorità agli interessi individuali. Non giudicare, pensa solo liberamente. Se sei single, dai una possibilità all’amore oggi, lo stanno chiedendo a gran voce. Ti meriti più amore di quello che ricevi e potrebbe essere colpa tua se sei così ermetico. I tempi segnati dal cambiamento si stanno avvicinando e oggi ci sarà molta attività intorno a te, soprattutto nella tua sfera sociale. I cambiamenti riguardano anche il tuo partner.

Bilancia

È molto difficile portare tutta la responsabilità sulle tue spalle. Se lasci che gli altri partecipino alle decisioni, avrai fatto molta strada sulla via della tranquillità. Scappa dai triangoli amorosi come un incendio, puoi finire in una situazione che non ti si addice affatto e che ti causerà solo dolore. Sii consapevole delle tue azioni. Sarà difficile per chiunque mettersi oggi tra voi e i vostri obiettivi, lo slancio con cui vi lancerete per ciò che desiderate è praticamente definitivo. Forte mal di schiena.

Scorpione

È molto importante cercare di uscire dalla routine. Devi cercare valide alternative vitali, anche se momentaneamente ridotte. Devi liberarti il ​​prima possibile da tutto ciò che ti reprime, sbarazzarti dei legami che non ti portano a nulla e rompere con le persone che ti ritardano. Se il tuo partner ti ama davvero, ti sosterrà senza nemmeno pensare a una questione prioritaria per te. Se non lo fai, potrebbe essere il momento di ripensare alla tua relazione.