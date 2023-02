Oroscopo Branko domani 15 febbraio 2023: zodiaco dettagliato Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 15 febbraio Sagittario

Anche se puoi stare tranquillo, perché nessuno se ne accorgerà, nel profondo del tuo cuore porti una grande tristezza, un ricordo molto doloroso legato all’amore o a qualcuno che amavi molto. Di fronte agli altri oggi avrai una giornata felice in cui condividerai una moltitudine di cose buone, ma la realtà sarà dentro di te. Oggi è un giorno molto speciale, poiché l’amore viene celebrato in tutto il suo splendore. Vivi innamorato della vita ed esprimere il tuo amore verso gli altri diventa una grande benedizione per te. Ci sarà quel dettaglio dell’ultimo minuto che ti farà uscire dalla routine per poter realizzare ciò che desideri.

PAROLA SACRA: Valore

NUMERI FORTUNATI: 20, 32, 16

Oroscopo Branko 15 febbraio Capricorno

Oggi sarai molto concentrato sul lavoro e sugli affari materiali, sul vedere come realizzare le tue ambizioni. Ti dedicherai ad esso con tutta la passione e la volontà del tuo essere, come se in fondo volessi dimenticare altre cose legate alla tua vita amorosa che ti hanno ferito e oggi più che mai preferisci non ricordare. L’amore in modi diversi non può mancarti. Cupido scocca le sue frecce e se non hai un partner, uno di loro ti colpirà. C’è qualcuno molto vicino a te che ha difficoltà a esprimere i suoi veri sentimenti nei tuoi confronti. Ti prenderai cura oggi che coloro che sono al tuo fianco si godano questo giorno speciale con te.

PAROLA SACRA: amore

NUMERI FORTUNATI: 20, 17, 25

Oroscopo Branko 15 febbraio Acquario

Non illuderti in questo San Valentino perché Cupido non ti presterà molta attenzione oggi, e nel caso in cui l’amore ti faccia visita, non calmarti perché non si fermerà a lungo. Saturno, uno dei tuoi governanti, è in un cattivo stato cosmico e non è il momento delle grandi gioie, arriveranno più tardi. I campioni di affetto di familiari e amici non mancheranno in questo San Valentino. Se hai un partner, è tempo di comunicare più intimamente con lui. Richiederai più attenzione dagli altri, Acquario. C’è qualcosa che non si adatta bene alle tue relazioni e che devi risolvere in modo che possa procedere senza intoppi.

Oroscopo Branko 15 febbraio Pesci

Nonostante quello che dice il calendario, oggi non dovete aspettarvi un giorno di grande felicità per voi stessi, infatti vi sarà più facile rendere più felici coloro che vi circondano che attirare quella felicità a voi stessi. Ma quello che succede è che molte volte il calendario e le stelle non sono sincronizzati, la tua felicità arriverà, solo un po’ più tardi. La tua immaginazione si scatena questo San Valentino. Se hai un partner, sarai fortunato ad avere qualcuno intelligente e divertente come te al tuo fianco. Saprai esattamente cosa fare per compiacere il tuo partner, Pesci. Non perderai un singolo dettaglio quando esprimi tutto il tuo amore.