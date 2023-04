Oroscopo Branko domani 16 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

La mano del destino ti porta una giornata che può essere davvero fantastica e in cui, a volte, ti sentirai molto felice. Ma affinché tutto avvenga in questo modo, dovrai spingere o addirittura forzare un po’ le cose, almeno all’inizio, poiché i tuoi cari potrebbero puntare in un’altra direzione.

Vergine

Se oggi riesci a dimenticarti un po’ delle questioni lavorative e delle cose in sospeso, forse il destino ti riserva la possibilità di vivere dei momenti davvero felici, di una pace e di un relax che puoi raggiungere solo in pochissime occasioni, e per questo poco importa che sei solo o accompagnato dai tuoi cari.

Bilancia

Si dice che questo segno sia strettamente legato all’amore e ai sentimenti più belli, ma in questo fine settimana che iniziamo oggi dovete andare con cautela perché l’amore, o uno dei vostri più cari amici, vi darà un turbamento amaro e inaspettato. Qualcuno che credevi meraviglioso, è possibile che non lo sia.

Scorpione

Siete in un buon momento, dal punto di vista planetario, e di conseguenza questo fine settimana, o almeno oggi, ha in serbo per voi tante gioie in campo personale. Ma nel caso in cui oggi devi ancora lavorare, tutto funzionerà molto bene per te e risolverai brillantemente i problemi.