Oroscopo Branko domani 16 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Le tue vittorie in questa vita sono grandiose e tutte le cose che puoi ottenere, ma anche il tuo cuore e la tua generosità con le persone che ami sono molto grandi. Oggi avrai l’opportunità di vedere che questo non è un complimento, ma una realtà, qualcuno che hai aiutato molto ti darà un riconoscimento pubblico.

Vergine

Dal punto di vista astrologico, oggi non sarà una buona giornata per questioni di cuore, non dovete stupirvi se subite qualche delusione o uno dei vostri sogni intimi va in pezzi. Tuttavia, sarà anche un giorno di gioia per te perché finalmente saprai dove ti trovi veramente, e questo ti darà sicurezza e fermezza.

Bilancia

Il fine settimana si apre in modo piacevole per voi, avete bisogno di pace e di riposo dopo una settimana un po’ difficile o con molte incertezze. Ma oggi ti aspetta una giornata gioiosa e anche felice perché qualcuno a te molto caro sarà con te, che sia il tuo partner, la tua famiglia e i tuoi figli o il tuo migliore amico, è una giornata intima.

Scorpione

Non perdere tempo a lottare e lottare per qualcosa che non puoi vincere o per un obiettivo che non raggiungerai, e non è nemmeno perché la colpa è tua o perché stai facendo qualcosa di sbagliato, sei solo su la strada sbagliata o forse hai scelto un obiettivo troppo irraggiungibile, ma oggi vedrai la realtà.