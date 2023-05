Oroscopo Branko domani 16 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Al tuo ritorno al lavoro e agli affari mondani, incontrerai un gran numero di problemi, molti dei quali non ti aspettavi e altri forse più grandi di quanto pensavi all’inizio. Ma la fortuna non ti abbandona e alla fine capovolgerai questa situazione, ma fai molta attenzione ai soldi e alle spese.

Capricorno

I momenti di gioia o di fortuna di solito non durano molto per voi e oggi vi aspetta una giornata molto più difficile in cui avrete la fortuna contro di voi, o almeno avrete quella sensazione. Sarà l’inizio di una settimana molto difficile e piena di problemi di ogni tipo. La buona notizia è che nonostante tutto puoi superarla.

Acquario

L’inizio della settimana sarà segnato da molte preoccupazioni per quanto riguarda i soldi, vuoi perché ti mancheranno o perché le spese potrebbero aumentare, anche perché i soldi che ti aspettavi potrebbero non arrivare o essere in ritardo. Ma questo non ti farà cambiare e continuerai ad agire come al solito in materia finanziaria.

Pesci

Oggi riceverai aiuto o protezione, oppure avrai la sensazione che questo sia ciò che sta accadendo perché in modo quasi miracoloso verrà risolto un problema o una preoccupazione che ti causava molta angoscia. Fai tutto il possibile e poi lascia che il destino ti venga in aiuto, lo fa sempre.