Oroscopo Branko domani 17 luglio 2023, le previsioni complete

Ariete

Il tuo ottimismo sta salendo ad un altro livello ed è tempo di goderti davvero le cose belle della vita. Ci sono troppe cose intorno a te, quindi riconosci i tuoi veri limiti. In questo momento sei attratto da tutte le forme di piacere sensoriale, ma stai imparando ad essere più esigente. Lasciati andare senza preoccuparti del futuro a lungo termine. I tempi non sono ancora maturi. Sarai un tattico migliore e più sottile del solito, e le persone troveranno facile fidarsi di te. Non abusare della loro fiducia.

Toro

Dovresti seguire la tua intuizione. E non mettere tutto in discussione a tutti i costi. Concediti una pausa durante il giorno. La tua sfera emotiva si tinge di felicità e sei naturalmente incline a mostrare la tua considerazione ascoltando attentamente il tuo partner. È un ambiente ideale per esprimere i tuoi sentimenti. Dai il tuo tempo di più a chi lo merita. La tua capacità di selezionare è una risorsa. Lavorerai per due per finire un lavoro il prima possibile, ma non andare troppo veloce.

Gemelli

Avrai davvero bisogno di una pausa dalla tua routine quotidiana. Ricorda che la fatica che senti è naturale. Il tuo benessere mentale sta migliorando e sei felice degli sforzi che stai facendo. Sarai di buon umore e pronto a ricominciare tutto da capo e dimenticare i tuoi sentimenti duri; Approfondisci la tua comprensione dell’altra persona e degli altri. Togliti quell’armatura. Non dimenticare di eliminare tutti i documenti importanti che potresti avere.

Cancro

Oggi sarà facile per te avere conversazioni intime. Questo è il momento di sviluppare la tua relazione con calma. “Ogni sforzo ha la sua ricompensa.” Sarebbe una buona idea ricordare questo proverbio. Regalati una notte di totale relax. Sfrutta al massimo il presente e i piaceri che offre, senza preoccuparti del futuro. Ti manca l’obiettività. Non avrebbe senso trarre conclusioni oggi. Aspetta e guarda, e imparerai di più. Vi renderete conto che la speranza è una leva potente nella vostra vita, specialmente quando è accompagnata dalla perseveranza.

Leone

L’atmosfera sarà cupa, difficile e austera oggi e farai del tuo meglio per uscirne. Devi riconoscere che stai soffrendo di una certa tensione nervosa. Forse è solo che stai diventando impulsivo. Adottare le misure appropriate per affrontare questo problema. Le tue parole sono confuse e il tuo senso dell’umorismo potrebbe portare a discussioni e rabbia con il tuo partner. Sii comprensivo e tutto andrà bene. I consigli di una persona anziana ti aiuteranno a evitare inutili sensi di colpa.

Vergine

Hai idee precise, soprattutto per i progetti che hai in un gruppo. La fortuna sarà dalla tua parte in tutte le aree della tua vita. Capirai meglio i valori del tuo partner e come funziona la sua mente. La tua capacità di adattamento sarà la tua carta migliore. Oggi è il giorno perfetto per fare un piccolo viaggio. Sarebbe interessante per te analizzare cosa devi fare per la stabilità e la sicurezza nel terreno materiale.

Bilancia

L’azione pura e dura sarà il tuo motto oggi, ma avrai ancora bisogno di riposare e recuperare. Il tuo corpo ti mostrerà la via da seguire. A livello affettivo, stai aprendo la strada, senza che la gente veda o se ne accorga. Non c’è dubbio che raggiungerai i tuoi obiettivi e i bei tempi devono ancora venire. Oggi puoi sbarazzarti di una grande preoccupazione. Mostra quanto puoi essere fermo e non lasciarti trasportare.

Scorpione

Mentre l’azione sta accadendo intorno a te, avrai la necessità di rilassarti e potresti approfittarne per fare un passo indietro. Oggi avrai la sensazione di calma interiore, che è favorevole per ricaricare la tua mente. In amore, il tuo know-how ti aiuterà a trovare le parole giuste per affrontare un argomento delicato con il tuo partner. Sii completamente aperto su ciò che è importante per te, in particolare quando si tratta della tua casa. Nuova casa condivisa in vista?

Sagittario

Oggi la tua casa o qualcosa legato a dove vivi sarà essenziale, che sarà essenziale oggi. Fai attenzione a non forzare fisicamente. Hai bisogno di rilassarti, al fine di reindirizzare i tuoi obiettivi di base. Non dare l’allarme nella tua relazione a meno che tu non sia sicuro dei fatti. La discussione diretta ti permetterà di chiarire un punto oscuro che ti mette a disagio. Usa tatto, soprattutto per quanto riguarda il tuo senso dell’umorismo.

Capricorno

Improvvisamente, potresti sentirti intrappolato da un senso di libertà. Evita di prendere decisioni importanti oggi. La tua vita sentimentale ti darà grandi soddisfazioni. Senti il bisogno di approfondire le questioni del cuore. Nulla disturberà la tua serenità. Lascerai fondamenta stabili. Entrerai in alcune conversazioni produttive che ti apriranno nuove porte. Nuove connessioni saranno promettenti! Al lavoro, è il momento di collaborare, creare una clientela o affrontare una conversazione per andare a fondo delle cose.

Acquario

Ami aggiungere benzina sul fuoco. Fai attenzione e calmati. Le tue parole sono più pungenti di quanto pensi. Abbellire la tua casa e trasformarla in uno spazio meraviglioso per trascorrere del tempo potrebbe essere la tua missione nelle prossime settimane. Ospitare riunioni improvvisate può anche essere molto divertente. Non sarà il momento di trovare la tua metà migliore, peso sì per stare con gli amici. Se hai un partner, condividerai bei momenti.

Pesci

Se sei stato impegnato con tutti i tipi di eventi sociali per piacere o affari, potrebbero emergere connessioni molto interessanti. Nel caso in cui tu abbia voglia di incontrare nuove persone, sarai nel tuo elemento. Inoltre, i prossimi giorni potrebbero portare un incontro in cui ci sarà molta chimica. Se la tua situazione amorosa è incerta, oggi avrai l’opportunità di vedere le cose più chiaramente e liberarti dei dubbi che ti hanno colpito in queste ultime settimane.