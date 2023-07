Oroscopo Paolo Fox domani 17 luglio 2023, le previsioni complete

Ariete

Dovresti organizzare una serata romantica con il tuo partner. Dovresti cenare in un ristorante di cucina d’autore e ordinare una buona bottiglia di vino per gustarlo tranquillamente. In questo modo parlerai meglio dei tuoi sogni e dei tuoi progetti comuni. Spiega cosa ti aspetti dalla tua relazione. Se vuoi essere più seriamente coinvolto con il tuo partner, dovresti aprire la tua anima a loro. Vedrai che è il momento ideale per ascoltare il tuo cuore e seguire il percorso a cui ti conduce la passione.

Toro

Oggi la tua casa potrebbe muoversi in tutte le direzioni e sperimentare forti tensioni. I tuoi familiari vogliono fare più cose di quanto il loro tempo consenta e sono troppo stressati per essere una buona compagnia. D’altra parte, il tuo collega si sentirà sopraffatto dalle sue responsabilità lavorative e non sarà di buon umore. La cosa migliore per te è concentrarti sulle cose che devi fare. Lascia che gli altri risolvano i loro problemi.

Gemelli

In questo momento una persona sta cercando di esercitare la sua autorità su di te. E quella persona potrebbe essere tua moglie o tuo marito o il tuo partner. Potrebbe anche essere un collega che potrebbe cercare di prendere il controllo di un progetto importante. Non lasciare che i tuoi sforzi passino inosservati. La tua opinione e i tuoi sentimenti sono importanti quanto quelli di quella persona. Affermati ed esprimi ad alta voce qual è la tua posizione. Non cercare un confronto perché è possibile farlo con il bene.

Cancro

Oggi potresti chiederti se ti senti pronto a cambiare lavoro o carriera. Devi cambiare perché la routine uccide la tua mente creativa. Ti chiederai anche se c’è qualcosa che ti impedisce di presentare un nuovo progetto al tuo capo. Oppure potresti investire di più nel funzionamento della tua azienda e proporre di fare rete con i tuoi diversi partner finanziari. Non rallentare la tua immaginazione perché è ciò di cui hai bisogno per andare avanti.

Leone

Oggi potresti essere nervoso per le tensioni professionali e i problemi familiari. I tuoi nervi sono in superficie e la tua pazienza è piuttosto scarsa. Cerca di non perdere il controllo. Prendi le cose come vengono e pensa che tutto questo è solo temporaneo. Non litigare con il tuo partner. Fai attenzione e non dirgli cose di cui potresti pentirti in seguito e che, inoltre, non sarai in grado di cancellare.

Vergine

La configurazione del cielo astrale e la posizione dei pianeti potrebbero influenzare oggi soprattutto lo stato del momento presente. Anche alcuni colleghi del tuo segno zodiacale possono sentire un’energia calda e forte che si concentrerà sugli aspetti concreti e produttivi della vita. Lasciati guidare e ti dà la forza di affrontare un lavoro un po ‘frustrante per il quale sarà necessario aumentare il tuo coraggio.

Bilancia

La giornata odierna potrebbe essere influenzata da una spiccata sete intellettuale. Inoltre, la congiunzione planetaria stimola il tuo bisogno di riflettere e imparare. Non esitate a unirvi ad un gruppo di supporto che potrebbe farvi evolvere e offrirvi il piacere di confrontarvi e condividere le vostre idee con chi, come te, ama dedicarsi alle gioie del pensiero nel suo senso più puro. Hai un bisogno vitale che deve essere sviluppato, quindi non trascurarlo.

Scorpione

Uno dei tuoi amici potrebbe aver bisogno del tuo consiglio esperto. Di norma, non hai la pazienza di ascoltarlo quando ti racconta i suoi piccoli fumetti. Tuttavia, questa volta la situazione è davvero seria e il tuo amico potrebbe avere notevoli problemi finanziari o sentimentali. Pertanto, dovresti ingoiare i tuoi sarcasmi o i tuoi commenti ironici perché questo non è il momento. Il tuo spirito pratico e intraprendente varrà una potosi, quindi sii generoso.

Sagittario

Il tuo partner potrebbe aver molto bisogno di te. A volte, sei così distratto o preoccupato che difficilmente senti quello che ti sta dicendo. Ecco perché, almeno oggi, cerca di essere molto attento. Pensa che potrebbe avere problemi al lavoro o con la sua famiglia, o che ha semplicemente bisogno di essere sicura dei tuoi sentimenti. Un consiglio, siate particolarmente caldi e dolci. Prenditi il tempo per stare vicino a lei o a lui e organizza anche una cena romantica.

Capricorno

Oggi potresti provare un profondo e grande senso di sicurezza affettiva. Approfitta di queste buone disposizioni emotive per impegnarti in conversazioni grandi e profonde, nonché scambi franchi e diretti con alcuni dei tuoi familiari più stretti. In questo modo, rafforzerai questo sentimento dominante di serenità che dimora in te in questo momento e consoliderai le tue amicizie in modo più sincero. Quindi, non aspettare oltre per chiamare il tuo migliore amico.

Acquario

Oggi potresti essere presentato a persone che non conosci. Senza andare oltre, potreste essere invitati ad una festa di compleanno o ad un barbecue che potrebbe diventare una serata indimenticabile. Sarai in ottima forma fisica e il tuo senso dell’umorismo sarà alle stelle. Farai in modo che tutti si arrendano a te e soprattutto un amico o un amico di uno dei tuoi amici. Avrai tempo per recuperare il ritardo dalla tua ultima uscita romantica e anche per divertirti.

Pesci

Oggi potresti iniziare una nuova fase della tua vita sociale e passare un po ‘più di tempo con nuovi amici. Il tuo super-sé sociale non conosce ostacoli e non vedi l’ora di incontrare nuove persone. Sentirai anche non solo il desiderio ma anche la necessità di rinnovare il tuo ambiente e andare a conoscere nuove persone. In questo momento i circoli creativi sono quelli che hanno tutte le schede nella tua tombola sociale.