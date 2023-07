Oroscopo Paolo Fox domani 17 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Per fortuna oggi sui nostri cieli regnano configurazioni astrali più armoniose e di conseguenza avrete una giornata più felice, allegra e piena di speranza con i vostri cari, ma sarebbe anche una bella giornata se voleste sperimentare qualcosa di nuovo e diverso o comportati con maggiore audacia.

Toro

Oggi la Luna e i pianeti saranno molto più in armonia e questo vi porterà come risultato una giornata molto felice, e nella quale potrete fare o vivere quelle cose che più vorreste. Momento ideale per dimenticare i problemi o le preoccupazioni del lavoro e abbandonarsi alle gioie e ai piaceri del corpo o dello spirito.

Gemelli

L’instabilità e la grande tendenza a disperdersi che regnano sempre dentro di te ti impedisce di vivere una giornata di vera pace e in cui ti lasci alle spalle tutte le tue preoccupazioni, almeno te la rende molto difficile. Nonostante tutto, oggi i pianeti saranno in grande armonia e vi aiuteranno affinché tutto si svolga secondo i vostri desideri più intimi.

Cancro

La Luna transiterà oggi nel vostro segno, proprio come il Sole, accentuando l’importanza di esperienze o avvenimenti in ambito personale, intimo e familiare. Tutto indica che avrai una giornata piena di gioia o felicità, tuttavia la Luna potrebbe renderti un po’ più instabile e non goderti appieno il momento.