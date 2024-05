Matrimonio improvviso alle Maldive per Luca Argentero e Cristina Marino, con foto straordinarie

Luca Argentero e Cristina Marino hanno recentemente celebrato il loro amore con un secondo matrimonio, simbolico ma altamente suggestivo, tenutosi in una delle location più affascinanti al mondo: le Maldive. La coppia ha scelto un romantico altare sulla spiaggia, decorato con fiori e con lo sfondo di un tramonto mozzafiato, per rinnovare le loro promesse matrimoniali.





La notizia è emersa grazie a una foto pubblicata da Cristina Marino, influencer e moglie dell’attore, che ha catturato il momento in cui la coppia, insieme ai loro bambini, si scambia un bacio di fronte all’altare. Questa celebrazione arriva a consolidare un legame d’amore che dura da quasi dieci anni e che continua a rafforzarsi giorno dopo giorno.

Nei giorni precedenti alla cerimonia, Luca e Cristina avevano condiviso diversi momenti della loro “vacanza da sogno” sui social media, tra cui tuffi nel mare cristallino, cene romantiche sulla spiaggia, e affettuosi baci sulla riva del mare. La foto del rinnovo delle promesse, tuttavia, ha aggiunto un tocco speciale alla narrazione del loro viaggio, svelando il progetto romantico che avevano in serbo.

La storia d’amore tra Luca Argentero e Cristina Marino ha avuto inizio nel 2015, quando si sono incontrati sul set del film “Vacanze ai Caraibi” a Santo Domingo. Da allora, la loro relazione è progredita attraverso scambi di messaggi, cene romantiche e un corteggiamento ritenuto “all’antica” da Luca, culminando nel fidanzamento ufficiale nel 2017. La coppia ha accolto la loro prima figlia, Nina Speranza, nel 2020, seguita dalla nascita di Noè Roberto nel 2023. Il loro primo matrimonio si era svolto in gran segreto a Pienza nel 2021.

Questa nuova cerimonia simbolica nelle Maldive non è solo un rafforzamento del loro impegno reciproco, ma anche un modo per la coppia di condividere con il mondo la profondità del loro legame in un contesto di straordinaria bellezza naturale. Con un tocco di mistero e intimità, Luca e Cristina continuano a vivere il loro sogno d’amore, dimostrando che il romanticismo può rinnovarsi e fiorire con il passare degli anni.