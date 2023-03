Oroscopo Branko domani 17 marzo 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 17 marzo Sagittario

Oggi ti sentirai particolarmente audace, anche al limite dello sconsiderato, quando prenderai decisioni relative al lavoro o ad altre questioni. Ma qualcosa nel tuo cuore ti dirà che dovresti percorrere quella strada, e in effetti alla fine sarai fortunato e tutto andrà bene perché alla fine le tue decisioni o iniziative si riveleranno corrette.

Oroscopo Branko 17 marzo Capricorno

La Luna transita oggi nel vostro segno e ciò lo favorirà in certi momenti della giornata, e anche se non ce n’è motivo, sarete assaliti da attacchi di malinconia o pessimismo. Inoltre, oggi non ti ritroverai molto predisposto alle relazioni e ai contatti sociali. Farai un ottimo lavoro ma senza frutta.

Oroscopo Branko 17 marzo Acquario

La libertà è una delle cose più importanti della tua vita, ecco perché a volte puoi rifiutare l’amore, perché ti porta, anche se non lo vuoi, a stabilire legami e legami potenti tra due persone quando ciò che desideri di più è in grado di volare liberamente. Ma oggi ti ritroverai in una situazione di questo tipo.

Oroscopo Branko 17 marzo Pesci

Una delusione tanto grande quanto dolorosa ti minaccia oggi con uno dei tuoi cari. Un affetto che credevi sincero, scoprirai che era solo una falsa apparenza per ottenere da te cose che gli interessavano. Ma anche se è molto doloroso, alla fine lo scoprirai in tempo e riuscirai a evitare ulteriori danni.