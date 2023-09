Oroscopo Branko domani 17 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

La propria casa sarà oggi l’ambiente più adatto per ritrovare le forze e ricaricare le batterie. Inoltre, la tua famiglia ti fornirà tutto ciò di cui hai bisogno. Brutta giornata per iniziare qualcosa, soprattutto se ha a che fare con questioni sentimentali. Lasciamo passare il tempo prima di prendere impegni che nasceranno contro la protezione delle stelle. Ottimo momento per appianare i momenti difficili con le persone che vivono intorno a te, magari con un vicino di casa con il quale la convivenza non è facile, ma inevitabile.

Tutti i dubbi e le insicurezze sull’andamento della vostra relazione romantica sono immaginazioni, niente di più. Rilassati e goditi la compagnia del tuo partner. La tua capacità intellettuale è molto attiva. Riesci ad assimilare i problemi più complicati con poco sforzo e questo ti pone davanti agli altri. La vanità prenderà il sopravvento su di te in un momento poco opportuno. Uscirà nel profondo di te e sarai evidente agli altri. Sii un po’ più discreto.

Acquario

Oggi vivrai momenti di forte disaccordo con il tuo partner e i litigi possono portarti a dire cose che non pensi realmente. Cerca di evitarlo. Non lasciarti coinvolgere troppo da una questione che ha pochissime possibilità di andare avanti. Prova a cercare alternative più fattibili per non perdere tempo. Se le persone con cui interagisci oggi non condividono i tuoi ideali e la conversazione si trasforma in discussioni infinite, prova ad abbandonare quel campo.

Pesci

I problemi di salute che stai vivendo hanno origine più nell’aspetto psicologico che in quello fisico. Fuggi dalle delusioni e dalle discussioni, perché possono peggiorare. L’unico modo per ottenere risultati rapidi nel tuo lavoro è la fortuna. È meglio avanzare passo dopo passo, garantendo ogni risultato e preparandosi per il futuro. Non è il momento migliore per discutere. Prova a muoverti in acque calme, riposati e vai d’accordo con gli altri. Goditi la compagnia dei tuoi amici.