Oroscopo Branko domani 18 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Prendersi cura del bene comune è un atteggiamento positivo, ma se spinto al limite può diventare una forzatura. Lascia che le relazioni familiari facciano il loro corso. Se hai un incontro molto importante nei prossimi giorni, preparalo accuratamente, anticipa gli eventi e avrai più opzioni per uscirne con successo. I litigi in una relazione sentimentale possono essere costruttivi se, una volta passata la tempesta, riuscite ad analizzare e assimilare i punti di vista del vostro partner.

Capricorno

Se vuoi vivere un’avventura oggi, fallo con attenzione e, soprattutto, non coinvolgere terze persone, perché potrebbero pesarti in futuro. Non parlare più del necessario oggi in pubblico o in privato, soprattutto su argomenti controversi. Qualcuno che non ti aspetti potrebbe essere in ascolto. Oggi non sarà una buona giornata per il tuo ego. Tenderai a dare più importanza alle cose che vanno male che a quelle che fai bene. Cerca il lato positivo, altrimenti puoi deprimerti.

Acquario

Approfitta delle opportunità che oggi ti offrirà per uscire dalla routine e fare qualcosa di diverso per sfruttare il tempo. Non essere avaro, ne vale la pena. I dubbi quando si affrontano le decisioni sono buoni se durano poco. Se ti soffermi su domande e indecisioni, perderai molte delle tue opportunità. Inizierai la giornata di buon umore, ma una discussione con un amico ti darà spunti di riflessione per l’intera giornata. A casa, le cose non ti aiuteranno a rilassarti.

Pesci

Oggi sarà una buona giornata per recuperare un progetto personale dimenticato o messo alle strette da mesi per mancanza di tempo. Dovresti camminare e respirare un po’ d’aria. Prima di criticare il comportamento del tuo partner in una questione legata al sesso, dai un’occhiata al tuo. La colpa può essere condivisa. Controlla il modo in cui ti siedi o come sollevi pesi al lavoro, perché possono essere la causa del tuo continuo mal di schiena. Visita un massaggiatore.