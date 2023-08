Oroscopo Branko domani 18 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Quando pensi di cambiare la tua vita, lo fai sempre in termini di tutto o niente. Prova a iniziare in piccolo, con risultati modesti ma costanti. Stai ancora aspettando una risposta dal tuo partner a una questione importante. Non insistere, o la decisione che stai aspettando potrebbe essere mediata da quella pressione. Esci oggi con i tuoi amici o con la tua famiglia per trascorrere la giornata fuori. Un pasto o una giornata in un luogo divertente aiuterà i tuoi cari a sentirsi meglio.

Toro

C’è una persona intorno a te che sembra più un nemico che un amico per il modo in cui si comporta. Prova a scoprire se il loro odio e animosità sono reali. C’è un solo modo per vincere la malinconia: pensare che le cose passate sono passate e che, se non fosse stato per loro, non saresti quello che sei. Cercare di recuperarli è inutile. Il perdono è una delle migliori medicine per l’anima. Non lasciarti trasportare dai rancori oggi se qualcuno si rivolge sinceramente a te per fare pace.

Gemelli

Le spese per il tempo libero stanno diventando una parte importante del tuo budget, senza rendertene conto. Attenzione, il livello di consumo sta diventando pericoloso. Dopo gli ultimi litigi e insicurezze, oggi nella coppia tornerà la tranquillità. Sentirai di poterti fidare della relazione e che ha tutte le garanzie. Le cose non sono andate come ti aspettavi in ​​campo lavorativo e non sembra che oggi miglioreranno. Dedicati a fare un piccolo esercizio e metti in ordine le tue idee.

Cancro

Quando devi affrontare problemi seri, a volte è meglio aspettare. Non è che si risolveranno da soli, ma potrebbero apparire nuovi elementi che ti aiuteranno. Oggi inizierai a riprenderti da uno stato di salute e di spirito piuttosto basso. Tuttavia, continua a prenderti cura di te stesso per non soffrire di ricadute e non abbandonare il farmaco. Ti sveglierai con poca voglia di affrontare la giornata. Se non affronti questa sensazione, puoi ricadere nell’apatia, e questo è sconsigliabile.