Oroscopo Branko domani 18 febbraio 2023

Ariete

Ti aspetta una giornata di intensa attività e in cui dovrai essere attento a molte situazioni o persone. Cercherai di anticipare gli eventi anche se a volte non sarai in grado di raggiungerlo. Infine, non sarà una brutta giornata, anche se le cose non andranno come avresti voluto, tutto sarà un pareggio.

Toro

Nuove speranze e illusioni entrano nella tua vita da oggi per farti uscire da un periodo di crisi, o recessione, motivato da difficoltà nella tua vita sentimentale o familiare. Ma in parte per tua grande volontà, e in parte con l’aiuto della fortuna, presto riacquisterai le forze e inseguirai nuovi sogni che colmeranno le tue lacune.

Gemelli

La tua saggezza, abilità e intelligenza sono le tue armi migliori e la leva che può portarti al successo finanziario e lavorativo. Oggi avrai maggiore lucidità del solito e sarai particolarmente corretto nei tuoi giudizi e decisioni, soprattutto negli affari e negli investimenti, e farai in modo che nessuno sospetti i passi che stai per compiere.

Cancro

Questo mondo può essere un vero inferno e causarci il dolore più grande, lo sai già, ecco perché devi essere molto forte. Hai le stesse qualità degli altri per affrontare la realtà con successo, a volte anche di più, ma devi perdere la paura di essa. Oggi vivrai un’esperienza legata a questo.

Leone

Oggi dovresti essere prudente, non rischiare oltre il dovuto o addirittura evitarlo. Non è qualcosa che ti piace perché sei sempre coraggioso e audace, ma ora il pericolo non è che tu venga sconfitto ma piuttosto che tu stesso prenda la decisione sbagliata e questo finisce per portarti fallimenti o perdite sul lavoro o finanze.

Vergine

Pensa e pensa prima di agire, questo è il motto che avresti dovuto scolpire dentro di te oggi. In questo momento i pianeti non formano configurazioni molto armoniose e non sei interessato a correre rischi, anche se i tuoi calcoli sono perfetti potresti trovare imprevisti che finiscono per stravolgere tutto.

Bilancia

Fai molta attenzione perché sebbene secondo logica tu abbia la possibilità di vincere, i tuoi avversari non sono disposti a giocare correttamente e ricorreranno a qualsiasi cosa pur di portarti via ciò per cui hai lottato e sacrificato. Le dissonanze tra i vari pianeti renderanno la giornata difficile, se riuscirai a starne fuori.

Scorpione

Molte volte l’abilità è molto meglio della forza, ed è quello che dovresti tenere a mente oggi. Devi affrontare situazioni che non si risolveranno con quella grande volontà, fermezza e passione con cui superi ogni tipo di ostacolo, ma ora la tua arma deve essere l’astuzia e farai molto meglio.

Sagittario

La tua grande fiducia in te stesso, coraggio e fermezza ti porteranno a trionfare sui tuoi nemici o almeno su persone o situazioni che non sono venute verso di te con buone intenzioni. Anche se hanno tutto a loro favore, non potranno farlo con te e alla fine ne uscirai molto più forte. Sarà comunque una giornata pericolosa e difficile.

Capricorno

Oggi le cose non saranno così facili al lavoro, negli affari o nella vita sociale, tutti sembreranno resistere alla tua volontà o ai tuoi desideri, e anche se alla fine finirai il tuo compito, sarà molto più difficile che nei giorni precedenti. Il tuo autocontrollo e il tuo sangue freddo saranno le tue armi migliori in un giorno in cui dovrai avere diplomazia.

Acquario

Fai attenzione ai disaccordi, alle tensioni o persino ai litigi, sia sul lavoro che nella tua vita intima. Sei molto radicale nel tuo modo di vedere le cose e anche oggi sarai particolarmente disposto a saltare per qualcosa di poco importante. Ma lo stesso accadrà a chi ti circonda e la tensione sarà marcata nell’ambiente.

Pesci

Il destino interverrà a tuo favore e finalmente oggi potrai riposarti e vederti libero da un problema o da una preoccupazione che ti ha oppresso in questi giorni precedenti. Ma poiché ciò che ti stava accadendo non era giusto, ora il destino ti libererà e ti allontanerà da pericoli e minacce. Forse ti senti indebolito in salute.