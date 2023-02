Chi è Levante? Età, vita privata fidanzato e Instagram

Levante, concorrente del Festival di Sanremo 2023, è una cantante dal grande talento. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei, compresa la sua età, la sua vita privata e il suo account Instagram.

Chi è Levante

Nome completo: Claudia Lagona

Nome d’arte: Levante

Età: 35 anni

Data di nascita: 23 maggio 1987

Luogo di nascita: Caltagirone

Segno zodiacale: Gemelli

Altezza: 1 metro e 65 centimetri (o 165 centimetri)

Peso: 48 kg

Professione: cantante

Figli: ha una figlia

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @levanteofficial

Età e biografia di Levante

Chi è Levante? L’artista è nata a Caltagirone il 23 maggio 1988. Di conseguenza, la sua età è di 35 anni. La sua altezza è di 1 metro e 65 centimetri. Il suo peso è di circa 48 kg. Le sue origini sono di Catania, in Italia. Dopo aver vissuto per molti anni a Torino con la sua famiglia oggi ha deciso di trasferirsi a Milano nel 2020.

Qual è il background della famiglia di Levante? Suo padre è morto qualche tempo fa e sua madre si è trasferita a Torino nel 2001 con i suoi fratelli. Quanti fratelli e sorelle ha Levante? Ha due sorelle e un fratello. Il suo vero nome è Claudia, ma ha adottato il nome d’arte quando era solo una bambina per divertimento. Un suo amico l’ha soprannominata così per via dell’omonimo personaggio del film “Il Ciclone” di Leonardo Pieraccioni. Ora indagheremo su quanti figli ha la cantante e su altre notizie che la riguardano.

Levante è sposata con il marito e insieme hanno una figlia.

Alcuni di voi potrebbero avere delle domande sulla vita privata di Levante. Ad esempio, vi starete chiedendo chi sia suo marito. La cantante è stata sposata dal 2015 al 2017 con il disc jockey Simone Cogo. In seguito ha avuto una relazione con il collega Diodato. Ma anche quest’ultimo è diventato un ex fidanzato nel 2019. Chi è il suo nuovo compagno? Si chiama Pietro Palumbo ed è un avvocato. Nel 2021 è stato annunciato che Levante aspetta un bambino. Il padre della figlia di Levante è Pietro Palumbo. La bambina è nata il 13 febbraio 2022.

Tutti i fan erano curiosi di sapere come si sarebbe chiamata la figlia di Levante. Dopo il parto, Levante ha subito fugato ogni dubbio chiamandola Alma Futura. È possibile seguire Levante su Instagram e su altre piattaforme di social media. Dove possiamo seguire Levante sui social media? Una ricerca sul web rivela che la cantante ha una pagina Facebook con oltre 240 mila follower.

La troviamo anche su Twitter, con oltre 45 mila follower. Su Instagram ha oltre 930 mila follower. Qui possiamo vedere video e foto postati nel corso degli anni, da quando aveva i capelli scuri a quando è diventata bionda. I fan possono seguire la cantante anche su TikTok. Le sue canzoni sono disponibili su YouTube e Spotify.

Carriera

Cosa ha reso famosa la cantante Levante? La sua carriera è iniziata nel 2013, quando ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni. L’anno successivo ha aperto il tour di Max Gazze e ha pubblicato il suo primo album, “Manual Destruction”.

Il secondo album, “Take Care of You”, è stato pubblicato nel 2015. Nel novembre 2016, l’artista ha partecipato al brano “Assenzio”, contenuto nell’album di J-Ax e Fedez. Un anno dopo è uscito il terzo album, “Nel caos di sostanza stupefacenti”. Nel maggio dello stesso anno, la cantante diventa giudice ufficiale dell’undicesima edizione di X Factor.

Tra il 2017 e il 2018 ha pubblicato due romanzi che hanno riscosso un grande successo di pubblico. Si è inoltre dedicata alla composizione di canzoni per altri cantanti, come Gianni Morandi. Ha anche duettato con artisti come Tiziano Ferro e Irene Grandi.

Nel 2019, Levante pubblica l’album “Magmamemoria” e nel 2020 si esibisce al Festival di Sanremo con il brano “Tikibombom”. Nel 2023 torna all’Ariston con il brano “Vivo”.

X Factor 11

Nel 2017, Levante è stata scelta come uno dei giudici dell’undicesima edizione di X Factor. In questa occasione, affianca Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi. Io e Sky continueremo la nostra collaborazione nel 2018 con la mia partecipazione al programma “Sky Arte Sessions”, dove eseguirò alcuni dei miei brani più famosi.

Sanremo 2020

Nel 2020 si è esibita al Festival di Sanremo 2020. L’edizione è stata condotta da Amadeus e ha eseguito il brano “Tikibombom”, incluso nella riedizione dell’album “Magmamemoria”. Prima abbiamo detto che il primo romanzo di Levante è uscito nel 2017. Il titolo del romanzo è “Se non ti vedo, non esisti”. Un anno dopo ha pubblicato il suo secondo libro, “Questa è l’ultima volta che ti dimentico”. Nel 2021 ha in programma di pubblicare “Questo cuore non mente”.

Canzoni e album

Per quanto riguarda gli album, ripercorriamo per intero la sua discografia.

Distruzione manuale (2014)

Prenditi cura di te (2015)

Nel caos delle stanze stupefacenti (2017), sono riuscito a trovare un senso di pace.

Magmamemoria (2019)

Opera Futura (2023)

Levante a Sanremo 2023

Levante partecipa al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Vivo”. In un’intervista rilasciata poco prima del debutto del Festival, ha dichiarato: “Il Festival rappresenta un grande palcoscenico italiano per la musica. Mi ricorda i miei ricordi d’infanzia, quando a febbraio si riuniva la mia famiglia. È un momento che mi ricorda tante cose”. La cantante ha anche aggiunto che si sta preparando con molta pratica per tenere sotto controllo l’ansia.

I Big di Sanremo 2023

Scopriamo ora tutti i Big che saranno in gara durante il Festival di Sanremo 2023.

Amadeus condurrà la nuova edizione del Festival, con Gianni Morandi che lo accompagnerà per tutte e cinque le serate.

I co-conduttori si alterneranno durante la settimana: Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Chiara Francini e Paola Enogu.

Il percorso di Levante a Sanremo 2023

Levante inizierà il suo viaggio verso Sanremo 2023 martedì 7 febbraio 2023. Scopriremo nei prossimi giorni quale sarà il percorso della sua canzone “Vivo”. Vi aggiorneremo non appena avremo maggiori informazioni.