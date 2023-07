Oroscopo Branko domani 18 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Qualcuno ti offre l’opportunità di un buon investimento, non perderlo, ma non rischiare tutto su una sola carta, non sarebbe prudente. Non puoi dimenticare le promesse e gli impegni presi in passato, ora è il momento di dimostrare che la tua parola vale molto, anche se ti costa. Oggi tenderai a prendere le cose troppo sul serio, senza che le circostanze lo giustifichino. Ciò può causare uno stato permanente di ansia e stress.

Non prendere decisioni affrettate in amore, tutte le cose hanno i loro tempi e schiacciare l’acceleratore può finire nel fosso prima di quanto pensi. Recupererai presto momenti magici che non vivevi con il tuo partner da molto tempo, soprattutto quando riesci a stare da solo. La passione è rinata. Una persona di grande peso e influenza nel tuo ambiente di lavoro metterà in dubbio le tue ultime prestazioni. Dovrebbe essere motivo di riflessione, ma non di scoraggiamento.

Acquario

I piani relativi alla tua professione subiranno brevi ritardi che non pregiudicano il tuo futuro. Le strade in amore si restringono e ti spingono a una decisione, ma devi fidarti del futuro della tua relazione sentimentale, anche se stai attraversando un momento difficile. Le cose miglioreranno presto. Ti preoccupi per i sentimenti degli altri e questo ti porta ad impegni che non ti appesantiranno ora, ma in futuro possono essere un pesante fardello.

Pesci

Presto ti verranno affidate nuove responsabilità lavorative che ti porteranno grattacapi. Anche se non li vuoi, dovrai accettarli e affrontarli. Alla fine, non ti costerà quanto pensavi, soprattutto se si riferiscono all’ambito che controlli. Certo, dovrai organizzarti meglio. Nella coppia, le tue parole oggi cadranno nel vuoto, ma questo non dovrebbe scoraggiarti. Lascialo per un altro giorno e nel frattempo continua a migliorare il tuo modo di parlare, il tuo potere di convinzione.