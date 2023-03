Oroscopo Branko domani 18 marzo 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 18 marzo Leone

Oggi devi stare molto attento in tutte le tue operazioni commerciali e finanziarie perché c’è il rischio che tu subisca qualche battuta d’arresto e anche qualche inganno o truffa. È vero che ora hai una grande protezione dalle stelle e quindi è molto probabile che se qualcosa va storto alla fine si risolverà o le conseguenze potranno essere mitigate.

Oroscopo Branko 18 marzo Vergine

Oggi trascorrerai una splendida giornata di lavoro perché oltre alla tua naturale disposizione, sempre eccellente per tali questioni, potrai anche godere di un’ispirazione o intuizione molto maggiore del solito, che ti aiuterà a risolvere con successo problemi o problemi che con la tua aiuto.l’intelligenza ti costerebbe uno sforzo maggiore.

Oroscopo Branko 18 marzo Bilancia

Questa non sarà una giornata molto comoda o piacevole per te, ma anche se alla fine tutto si risolverà bene, lungo la strada troverai molte tensioni, ostacoli, preoccupazioni e situazioni generalmente spiacevoli. Oggi non ti conviene entrare in cause legali o contenziosi di alcun genere, ti andrebbero male.

Oroscopo Branko 18 marzo Scorpione

Le questioni di cuore avranno maggiore rilevanza oggi, potresti persino vivere una storia d’amore appassionata o goderti momenti di grande felicità con il tuo partner. Ma devi tenere presente che quello che inizi oggi può raggiungere le più alte vette di piacere, ma è anche probabile che durerà poco o che non finirà bene.