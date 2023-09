Oroscopo Branko domani 18 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

È molto probabile che oggi incontrerai persone provenienti da altri paesi. All’inizio non ti sentirai molto a tuo agio, ma presto ti lascerai trasportare dal fascino. Non perdere la speranza o il desiderio di andare avanti con quella relazione che ti sta dando così tanti problemi. Se superi questo test entrerai in una fase di felicità. La preoccupazione è uno stato di allerta benefico che ci mette al riparo dai mali. Ma la tua comincia a diventare un’ossessione e questo distorce la realtà.

Rispetta il tuo budget e paga solo quando necessario durante le riunioni con gli amici. Lascia gesti di generosità per quando le tue finanze te lo consentono. Fai attenzione ai venditori troppo convincenti, perché possono farti comprare qualcosa che non ti serve o comprare un oggetto molto più costoso del ragionevole. Sebbene tu abbia bisogno di alleati per realizzare i tuoi progetti lavorativi, non dovresti cercare di ottenerli a qualsiasi prezzo. Un aiuto è meglio non riceverlo.

Bilancia

Accadrà qualcosa di inaspettato nella vostra relazione. Qualcosa che ti sorprenderà e ti sconcerterà. Mantieni la calma e fidati della persona che ami. La compassione o la pietà ti porteranno a commettere un errore nel giudicare una persona che hai appena incontrato. Potrebbe non essere come sembra. Lo scoprirai presto. Non è il momento di proporre cambiamenti nel tuo ambiente di lavoro. Gli ultimi tempi sono stati tempestosi e bisogna aspettare che le acque ritornino alla normalità.

Scorpione

Le cose legate ai contatti sociali avranno molto peso nella giornata che affronti oggi. Mentalizza te stesso e preparati ad amare e ad innamorarti. Fuggi dalle tentazioni e mantieni un segreto che qualcuno ti ha affidato. Fate attenzione con i veicoli a due ruote, biciclette o motociclette, potete prendere un bel spavento. Chiedi troppo a te stesso. Pensa che la tua vita è una sola e che dovresti godertela, perché non ti servirà a nulla essere la persona più ricca del cimitero. Cerca riposo.