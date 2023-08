Oroscopo Branko domani 19 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Una persona molto vicina lancerà voci su di te con cattive intenzioni. Chi ti conosce non crederà ai pettegolezzi, ma le bugie possono influenzare la tua immagine. Devi fare in modo che i tuoi progetti professionali escano dall’anonimato, che vedano la luce il prima possibile in modo che chi ti compete non ti preceda. A poco a poco, molti degli obblighi che ti hanno legato fino ad ora scompariranno, così avrai più tempo da dedicare a chi ti circonda.

Il carattere impulsivo che in tante occasioni ti ha portato a vittorie importanti nella vita può essere oggi un pessimo strumento. Ferma i tuoi impulsi e rifletti. Raggiungerai conclusioni molto accurate se cerchi nuovi percorsi nella tua analisi oggi. I vecchi metodi sono sicuri, ma molto lenti. Lasciati trasportare dall’audacia. Fai attenzione alla confusione, alla dimenticanza o alle scommesse che ritieni sicure, perché possono metterti nei guai, anche se le tue intenzioni sono buone.

Bilancia

Il tuo cattivo umore oggi ti porterà facilmente a provocazioni inutili, di cui presto ti pentirai. Non perdere nessuna buona occasione per tacere. Sta arrivando una buona combinazione tra lavoro e viaggio, quindi se devi sacrificare un fine settimana per affrontare un contratto, fallo, perché avrai ragione. Dal momento che la facilità con le parole non è mai stata il tuo forte, cerca di affidarti maggiormente ai documenti scritti quando presenti le tue idee o i tuoi progetti.

Scorpione

Oggi affronterai una persona emotivamente molto instabile e questo ti farà dubitare dei metodi che devi usare per farlo rinsavire. Presta un po’ di attenzione alla tua salute e inizia a prenderti cura di te stesso da oggi o i lievi sintomi che hai iniziato a notare diventeranno una malattia. Ci sono cose di cui non vale la pena preoccuparsi, anche se c’è qualcuno al tuo fianco che insiste affinché tu agisca su una questione di cui non vedi l’importanza.