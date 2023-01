Oroscopo Branko domani 19 gennaio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 19 gennaio Leone

Grazie agli ottimi influssi della Luna, di Giove e degli altri pianeti, oggi può essere una giornata particolarmente positiva e, allo stesso tempo, con sentimenti interiori molto ottimisti. Un momento ideale per prendere qualche iniziativa particolarmente audace o rischiosa, sia sul lavoro che nelle tue faccende più personali.

Oroscopo Branko 19 gennaio Vergine

A causa di una situazione planetaria molto particolare, i sentimenti, le emozioni e gli impulsi prevarranno chiaramente per tutta la giornata di oggi sul lato più razionale e sensibile. Devi stare particolarmente attento perché tutto ciò potrebbe uscire dal lato più negativo, esaltando il pessimismo, l’ansia o la malinconia.

Oroscopo Branko 19 gennaio Bilancia

La vostra vita sentimentale assumerà oggi un ruolo speciale, così come le esperienze e i ricordi più importanti di adesso o di un recente passato, anche le emozioni e i sentimenti tenderanno a dominarvi con maggiore intensità del solito. Sarà una buona giornata per te ma più importante per le questioni di cuore.

Oroscopo Branko 19 gennaio Scorpione

Oggi devi stare particolarmente attento con il tuo carattere, potrebbe costarti più del solito controllarti o nascondere i tuoi impulsi e sentimenti, potresti persino mostrarti aggressivo e arrabbiato in situazioni che non valgono davvero la pena, specialmente in famiglia e intimo vita. Ma è solo una tempesta passeggera.