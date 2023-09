Oroscopo Branko domani 19 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Le prospettive economiche ti riservano grandi contrasti nei prossimi giorni: avrai un reddito elevato ma smetterai di guadagnare ciò che ti aspettavi. I rapporti con gli altri si intensificano. Ti aspettano ore di conversazione con persone diverse che faranno volare il tempo. Imparerai. È tempo di affrontare i problemi di convivenza che ti tormentano. Dovrai decidere una volta per tutte se continuare la relazione o lasciarla per sempre.

Toro

Prendi le misure necessarie affinché un problema legato alla famiglia non peggiori a causa tua. Se ti comporti pigramente potresti presto pentirtene. Lasciati sedurre dall’amore, e se questo ti porta verso strade totalmente nuove, con cambiamenti radicali nella tua vita, accettali con piacere perché saranno positivi. Sei predestinato a fare alcune cose che non desideri, ma che gli impegni presi ti costringono ad affrontare. Cerca di divertirti nonostante tutto.

Gemelli

La comprensione sarà la chiave del successo nella tua relazione. Devi mettere i tuoi interessi in secondo piano se vuoi che le cose vadano avanti. Se ci si impegna, si può recuperare il buon umore perso negli ultimi tempi. Metti da parte tutti i problemi, almeno per le prossime ore. Cerca di vedere la vita da un’altra angolazione, perché il pessimismo che ti invade non ti permette di aprirti a opportunità che potrebbero facilmente farti uscire dalla tua situazione.

Cancro

Le occasioni per iniziare una relazione sentimentale non vi mancheranno, ma prima di farlo dovete valutare se questo è il momento giusto. Sei troppo occupato. Le precipitazioni non sono mai un buon consigliere e ancor meno lo sono oggi. Compiere i passi da compiere con molta calma e prendere decisioni solo dopo averle soppesate. Fai le cose che vuoi senza fermarti a pensare se sono appropriate o meno. Questa licenza farà molto bene al tuo spirito, anche se sporadicamente.