Oroscopo Branko domani 19 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Un invito ti metterà in difficoltà perché, anche se non vuoi accettarlo, ti ritroverai in difficoltà se non lo fai. Agisci secondo i tuoi interessi. L’uso della pazienza funziona sempre con le persone troppo impulsive. Trattali con amore e riuscirai a tirare fuori il meglio da loro. Evita esagerazioni, comportamenti lontani dal tuo modo di essere, altrimenti in seguito dovrai mantenere posizioni che non ti si addicono veramente. Sii naturale.

Vergine

Il capriccio di un membro della famiglia può mettere a rischio il tuo equilibrio finanziario. La salute ritorna e puoi dimenticare il dolore. Un investimento di cui ti eri dimenticato uno di questi giorni ti darà dei benefici che ti aiuteranno ad andare avanti con un progetto che è stato interrotto a causa della mancanza di investimenti. I colpi ricevuti ultimamente ti hanno reso un po’ più duro, e soprattutto più maturo. Approfitta di questo patrimonio di saggezza per proteggerti da nuovi attacchi.

Bilancia

L’emergere di una nuova amicizia può cambiare completamente la tua vita. D’ora in poi il tuo intero sistema di valori cambierà poco a poco. La chiarezza con cui vedi il tuo futuro e i pochi dubbi su ciò che vuoi veramente essere e fare rendono questo un buon momento per intraprendere nuove strade. Nonostante questo sia un punto cruciale per il vostro lavoro, dovreste cercare di dedicare più tempo ai vostri cari, perché altrimenti anche il lavoro potrebbe perdere la sua ragion d’essere.

Scorpione

Alcuni dei sogni che avete sempre avuto in coppia trovano conferma. Ora devi affrontare nuove sfide, con responsabilità più profonde. Presta maggiore attenzione al lavoro da svolgere, perché anche se sei capace di farlo quasi senza pensarci, oggi una disattenzione può portarti a un grave errore. Dedica la giornata a sbarazzarti delle preoccupazioni inutili, analizzando le tue paure ed eliminando quelle infondate. È tempo di riflessione e di approfondimento.