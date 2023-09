Oroscopo Branko domani 19 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Siete di fronte ad una decisione importante in campo sentimentale. Non ascoltare i consigli, non pensare nemmeno di chiederli. E’ una cosa personale e intrasferibile. Una situazione di angoscia, di profonda preoccupazione, ti farà vedere le cose in modo diverso. In pochi giorni sei stato costretto a riflettere più che in tanti anni. Stai attraversando momenti difficili per quanto riguarda la salute. Se sei debole, cerca di riposare o subirai una grave crisi che potrebbe metterti a letto.

Capricorno

La tua natura impulsiva può spingerti a commettere un errore importante oggi, sii più cauto. Non abusare di alcol, non ci sei abituato. Approfitta del buon rapporto con i tuoi colleghi, dell’alto livello di comunicazione con loro, per avviare progetti comuni che saranno supportati dal duro lavoro. Questo potrebbe essere il grande giorno. Vai avanti senza paura a fare quella proposta d’amore che tanto desideri, ma aspetta il momento giusto, rendilo indimenticabile.

Acquario

Una volta presa una decisione importante, non c’è più spazio per i dubbi. Devi avere fede e prendere i tuoi impegni, tutto andrà meglio di quanto ti aspetti. Una proposta pertinente ti farà precipitare in un mare di dubbi. Sebbene sembri redditizio e sicuro, richiede un ingente esborso finanziario. Chiedi consiglio agli esperti. Il tuo lato più sensibile, persino poetico, prende il controllo della tua mente e del tuo cuore. Se ti piace scrivere, oggi hai un’opportunità unica per esprimere ciò che senti.

Pesci

Se non hai ancora trovato l’amore della tua vita, non disperare. In questi giorni incontrerai molte persone. Una di quelle persone potrebbe essere la tua dolce metà. Le cose nuove ti hanno sempre attratto, ma non hai quasi mai il coraggio di provarle, di uscire dal copione per scoprire orizzonti sconosciuti. Andare all’avventura. Dedicati ad attività che non richiedono sforzo mentale, perché nei giorni a venire avrai bisogno del tuo cervello al cento per cento. Preparati per grandi sfide.