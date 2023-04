Oroscopo Branko oggi domenica 2 aprile 2023: pronostico astrale da Leone a Scorpione

Vergine

La domenica sarà piacevole in compagnia di amici. Scambiatevi confidenze e approfondite un’amicizia speciale. I buoni risultati dipenderanno dalle tue iniziative nelle relazioni. Non alimentare fantasie negative. Le notizie da lontano riscalderanno il cuore con speranza e ottimismo. Se una porta si chiude, subito se ne apre un’altra. I cambiamenti arriveranno in meglio! Amore : quella persona sembra non essere all’altezza delle tue aspettative. Lavoro : saprai cosa fare e cosa è meglio per te. Denaro : nessun cambio. Salute : prestare attenzione allo stomaco, disturbo.