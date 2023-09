Oroscopo Branko domani 2 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Andrai avanti e avrai una giornata favorevole, anche se dovrai operare in un ambiente di tensione o molto nervosismo. La vostra naturale tendenza all’ottimismo vi sarà di grande aiuto, per vedere il lato positivo delle cose e non lasciarvi sopraffare dalle difficoltà. Dopo una mattinata turbolenta, il pomeriggio sarà migliore per te.

Capricorno

Oggi dovrai affrontare una giornata difficile ed è anche possibile che molte di queste difficoltà non siano casuali, ma piuttosto qualche nemico le metta sulla tua strada, anche qualche nemico che ti sembra essere tuo amico. Oggi dovresti tenere gli occhi ben aperti e cercare attentamente la vera causa di questi problemi.

Acquario

Lasciati trasportare dal tuo sesto senso, fai ciò che il tuo cuore ti dice di fare. Sei molto indipendente e vuoi sentirti libero quando si tratta di fare le cose, tuttavia oggi questo ti tornerà utile. Se segui percorsi convenzionali la giornata può andarti male, ma se ascolti la tua voce interiore tutto scorrerà molto meglio.

Pesci

Il passaggio della Luna nel vostro segno vi favorirà e non solo vi darà maggiore ispirazione, ma vi porterà anche un po’ più di fortuna. È una buona giornata nel caso in cui devi viaggiare o occuparti di qualche questione di carattere sociale, altri avranno un carattere ottimista o speranzoso anche se non ce n’è motivo.