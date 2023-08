Oroscopo Branko domani 20 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Oggi le stelle saranno un po’ “strapazzate”, anche se questo non significa che sarà una brutta giornata. L’influsso di Marte vi farà avere una grande energia, ma dovete incanalarla bene, altrimenti vi porterà a cadere in accessi di rabbia e ad avere forti tensioni o conflitti di natura domestica.

Toro

Ancora una volta, grazie agli ottimi influssi astrali, stai affrontando una giornata che sarà molto più positiva del contrario, e in cui potrai godere di pace e armonia, che è una delle cose di cui hai più bisogno in questo momento. Una giornata ideale per godersi momenti felici con la famiglia e le persone care.

Gemelli

Una giornata di grande attività fisica e intellettuale, ancora una volta molto favorevole per viaggiare o incontrare altre persone. È una giornata positiva e che ti porterà gioia, ma sarà anche una giornata piena di energia e in cui ti sarà molto difficile fermarti, quindi l’ideale è incanalare quella voglia di fare le cose. Buono per lo sport.

Cancro

Oggi il destino ti darà un segno molto positivo che è con te e non sei solo. Gli eventi, o alcuni di essi in particolare, ti faranno vedere chiaramente come la tua vita finalmente si realizzerà e come i tuoi sogni, o molti di essi, diventeranno realtà. Devi riconquistare la speranza che avevi perso.