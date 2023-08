Oroscopo Branko domani 20 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Oggi ti porterà un incontro favorevole e molto fortunato, qualcuno che ritorna nella tua vita o da cui hai notizie che ti porteranno una grande gioia, forse una riconciliazione o una ferita che si chiude nel tuo cuore. Un aspetto favorevole di Venere vi porterà qualcosa che non vi aspettate e che vi renderà molto felici.

Vergine

L’influenza di Marte oggi sarà dominante e per questo dovete sforzarvi di controllare la vostra energia e soprattutto i vostri nervi, che sono sempre in superficie. Per qualsiasi motivo di minima importanza, potrebbe causare o aumentare una discussione o un conflitto, sia in famiglia che in un gruppo di amici.

Bilancia

A causa degli influssi dominanti di Marte e Mercurio, oggi avrete una giornata con tante preoccupazioni e voglia di fare, fortunatamente una giornata costruttiva e buona, ma nella quale avrete una grande energia di cui dovete liberarvi. Molto favorevole per viaggiare e socializzare, o anche per fare sport.

Scorpione

Oggi Marte, uno dei governanti del vostro segno, sarà molto potente e c’è il rischio che questo vulcano di energia che avete dentro di voi venga incanalato male e, senza che possiate evitarlo, avrete effetti distruttivi o auto – comportamenti distruttivi. Soprattutto, c’è il pericolo di tensioni o conflitti con il proprio partner o altri cari.