Oroscopo Branko domani 20 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

L’influenza dominante del violento pianeta Marte vi farà trascorrere oggi una giornata un po’ più instabile dal punto di vista emotivo e con alti e bassi di umore, anche se non ci sono motivi reali. Queste turbolenze emotive ti colpiranno soprattutto nel pomeriggio, al mattino sarai più animato.

Capricorno

Oggi l’influsso dominante di Marte vi spingerà a cedere un po’ alle emozioni negative, soprattutto nella vostra vita intima, anche se in realtà non ci sono ragioni solide per farlo. Dato che hai un grande autocontrollo, è probabile che non sarai visto all’esterno, ma potresti non avere una buona giornata e senza motivo.

Acquario

Non c’è niente di più importante per te che sentirti libero e indipendente, non essere soggetto a niente e nessuno che ti condiziona e ti taglia le ali. Ma oggi le stelle non saranno in armonia e potresti avere la sensazione che ci sia qualcosa o qualcuno che ti sta tagliando fuori o limitando quella libertà, ma sarebbe una paura irreale.

Pesci

Questo sarà uno dei segni più favorevoli oggi, forse il più, perché avrai ottime notizie, o addirittura esperienze, legate all’amore e al tuo mondo emotivo. Ma il problema è che vivere un meraviglioso momento innamorato non significa che questo si consoliderà in futuro.