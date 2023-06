Oroscopo Branko domani 20 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Non è conveniente criticare così tanto le persone che possono aiutarti in futuro, dovresti avere un atteggiamento più prudente. Non dovresti essere eccessivamente critico nei confronti del tuo partner solo perché non condivide tutte le tue idee. Prova a metterti nei loro panni almeno temporaneamente. Non pretendere di ottenere ciò che non ti appartiene, può essere una fonte inesauribile di frustrazione. Cerca di adattare i tuoi obiettivi alle tue vere possibilità. Presta più attenzione alla pelle, ne ha bisogno.

Ottime prospettive economiche che partono da un colpo di fortuna. Ora tocca a voi consolidare quanto raggiunto, con molto buon senso e prudenza. Di prima mattina vi sentirete un po’ stanchi e scoraggiati. Le cose che ti accadono ultimamente hanno messo la tua pazienza sull’orlo dell’abisso. Se vuoi che le cose funzionino per te, devi preoccuparti che abbiano un buon inizio. Senza fretta, ma senza pause, tieni sempre il passo.

Gemelli

Se stai cercando un lavoro, oggi incontrerai qualcuno che può fornirtelo. L’occasione richiederà del tempo per ripresentarsi, approfittane senza pensarci due volte. Se hai seriamente deciso di smettere di fumare, devi essere preparato per l’inevitabile stato di ansia e problemi di relazione che causerà. Un problema domestico che si verificherà in casa, probabilmente un grave guasto, ti farà venire la testa oggi o uno di questi giorni. Sconvolgerà tutti i tuoi piani per i prossimi giorni.

Cancro

Dovresti mostrare il tuo lato più affettuoso. Un piccolo regalo o solo poche parole dolci saranno molto apprezzate da chi ti ama veramente. Negli ultimi giorni senti una certa stanchezza perché i problemi non ti abbandonano nonostante i tuoi sforzi. Presto vedrai premiato tanto lavoro tranquillo, non mollare. Ti manca la motivazione nel tuo lavoro perché non hai obiettivi concreti su cui concentrarti. Parla con i tuoi superiori per cercare di risolvere il problema il prima possibile.