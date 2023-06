Oroscopo Branko domani 20 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Fai attenzione ai documenti che devi firmare. Leggile bene, soprattutto quelle scritte in piccolo, perché se non le leggi potresti avere forti mal di testa. Ora stai pensando di cambiare radicalmente la tua dieta, ma forse non hai scelto il momento migliore. Aspetta un po’ prima di prendere decisioni al riguardo. Una persona molto convincente e persuasiva si intrufola nella tua vita e inizia a prendere decisioni che corrispondono solo a te. Stai attento, può farti molto male.

Devi essere un po’ più cauto con le questioni relative all’economia. Anche se non hai problemi, non c’è motivo di perdere stupidamente denaro. Il tuo corpo è debole, devi prenderti cura di te stesso e non mescolarti con persone che possono trasmetterti malattie. Se puoi stare a casa e fare passeggiate, meglio che lavorare. Se ti propongono di partecipare a un progetto, prendila come una buona opportunità, ma non accettare senza prima assicurarti di avere tutte le garanzie.

Bilancia

Le tue proposte principali saranno molto ben accettate oggi dalle persone intorno a te. Non è un caso ma il risultato del tuo lavoro delle ultime settimane. Una persona molto vicina, magari della sfera familiare, vi deluderà oggi per il suo spiccato egoismo. Pensa che siamo tutti umani e dagli una possibilità. Non lasciarti influenzare dalle voci che girano. Fidati solo di ciò che vedi di persona, soprattutto se stai giudicando una persona importante.

Scorpione

Non aspettarti che gli altri siano sempre consapevoli di te, non puoi essere sempre al centro dell’attenzione. Non dovresti mangiare cibi troppo piccanti. Si vivono giornate favorevoli ad intense relazioni amorose in campo sessuale. Se le passioni vanno per la tua strada, vai avanti perché puoi trascorrere momenti indimenticabili. Avrai bisogno di un po’ di fortuna per risolvere alcuni dei tuoi problemi principali. Dipenderai dalle azioni di altre persone e questo non rende molto chiaro.