Oroscopo Branko domani 20 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

È da tempo che stai pensando di consolidare la tua relazione con il tuo partner abituale e questo è un buon momento per parlarne. Avrai presto ottime notizie. Ti avvicini a persone che fino ad ora non meritavano alcun rispetto. Scoprirai che possono essere molto interessanti per te e portarti cose preziose. I rischi nello sport, se sottoposti a cautele basilari, saranno oggi una buona medicina per la voglia di libertà e indipendenza che hai.

Capricorno

I grandi salti nei tuoi stati d’animo offrono un’immagine di te che è molto vicina allo squilibrio. La soluzione è moderare le tue reazioni pubbliche. Se hai voglia di cambiare il corso della tua vita, tieni presente che devi prima avere ben chiaro la direzione da prendere. Non colpire i ciechi. Ci vuole più disciplina in casa tua, ultimamente tutti fanno quello che vogliono e questo va a discapito di tutti. È necessaria una conversazione.

Acquario

La sicurezza che ti ispira il tuo partner ti renderà molto facile accettare proposte che in altre circostanze avresti rifiutato. Andrà meglio di quanto tu possa sperare. Oggi si verificheranno le condizioni affinché le posizioni opposte possano raggiungere un punto di incontro attraverso il dialogo e le reciproche concessioni. Ascolta quello che ti dice il tuo corpo, non ignorarlo e soprattutto non esagerare con cibi, bevande o sforzi fisici. Il tuo equilibrio è molto delicato ora.

Pesci

Non trascurare situazioni di ingiustizia che si verificano intorno a te, se lo fai ora, in futuro, la vittima potrebbe essere te stesso. È tempo di seminare. Non hai altra scelta che adattarti alle condizioni che ti vengono imposte dalle persone che ora controllano il tuo mondo del lavoro. Aspetta tempi più favorevoli. Non scoraggiarti, anche se i soldi ci mettono un po’ ad arrivare, alla fine i tuoi sforzi saranno premiati. In amore sorge il fantasma della gelosia.