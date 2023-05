Oroscopo Branko domani 20 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Se credi che sia possibile nutrire grandi speranze per il futuro e, allo stesso tempo, grande preoccupazione o sconforto per ciò che sta accadendo nel momento presente, allora è esattamente ciò che ti accadrà oggi. Ma fortunatamente la giornata passerà da meno a più e alla fine le tue ansie si saranno dissipate.

Capricorno

Fai attenzione ai tradimenti o agli attacchi alle spalle. Le stelle sono molto “strapazzate” e tutto è possibile in questo momento, specialmente quando hai nemici subdoli al lavoro o persone che ti invidiano e aspettano la tua rovina per avere la loro possibilità. Oggi dovete muovervi con maggiore prudenza e cautela.

Acquario

Questo è uno dei momenti in cui vorresti distruggere tutto e rifarlo ancora, dare una svolta radicale alla tua vita e al mondo in cui vivi. Ma in realtà quello che farebbe al caso vostro è proprio il contrario, visto che in questo momento non ci sono buoni influssi astrali, o almeno state attenti a quello che fate.

Pesci

Oggi dovete prestare particolare attenzione alle vostre finanze e ai beni materiali, poiché potrebbero essere minacciati proprio dalle vostre stesse decisioni e iniziative. In questo momento devi essere più premuroso e prudente che mai quando fai affari, investi o specula, ciò che sembra molto buono potrebbe essere fatale.