"Abbiamo detto sì": L'ex allievo di Amici celebra il suo matrimonio - Controcopertina

Un lieto evento dopo Amici 22

L’ultima edizione di Amici si è appena conclusa e oggi siamo lieti di annunciare una notizia emozionante riguardante un ex allievo della celebre scuola televisiva. Attraverso Instagram, sono state condivise le immagini della cerimonia e dei festeggiamenti che sono seguiti insieme agli amici più cari. “Oggi io e Andrea abbiamo pronunciato i nostri voti di matrimonio di fronte al governo danese. Oggi, finalmente, io e Andrea siamo diventati marito e marito. Ringraziamo la Danimarca per averci accolto e permesso di celebrare un matrimonio egualitario”, si legge nella didascalia del post. Andrea, il compagno di Pierpaolo Astolfi, ha espresso parole commoventi nei confronti del suo nuovo marito.

Un ricordo dei tempi di Amici

Ripercorriamo insieme un po’ di storia. Sono trascorsi molti anni da quando Pierpaolo Astolfi ha partecipato alla prima edizione di Amici, come testimonia una foto pubblicata sul sito Biccy. All’epoca, il talent show era intitolato “Saranno Famosi” e Pierpaolo faceva parte della categoria “conduzione” insieme a Renato Sannio e Gianluigi Garretta. Alla fine, la vittoria è andata a Dennis Fantina, il cantante che di recente è stato ospite in televisione per raccontare la sua vita attuale.

La vita dopo Amici: una continua evoluzione

Dopo la sua esperienza ad Amici, Pierpaolo Astolfi ha continuato a lavorare in televisione per un po’. Ha partecipato a diverse televendite per Mediashopping, affiancando Jill Cooper, come riportato ancora da Biccy. In seguito, ha conseguito una laurea in Scienze della Comunicazione. Oggi, l’ex allievo di Amici è diventato un attivista LGBTQ e ricopre il ruolo di co-direttore del Mix Festival.

Il matrimonio dell’ex concorrente di Amici

Ed è proprio venerdì 19 maggio 2023 che Pierpaolo Astolfi ha celebrato il suo matrimonio con il suo compagno, Andrea. Dopo il fatidico “sì”, Andrea ha scritto una dedica lunga e affettuosa a Pierpaolo: “Oggi ho sposato l’uomo che mi ha fatto scoprire la bellezza di progettare insieme. Con lui, ho deciso di convivere dopo nove mesi di frequentazione, nonostante io non avessi mai condiviso i miei spazi con nessuno, nemmeno durante l’università. Con lui ho scelto di acquistare una casa insieme e abbiamo superato, sorridendo, la sfida di entrare in essa appena terminata un’ardua ristrutturazione e, dopo una settimana, rimanere chiusi per il primo lungo lockdown”.

Un amore che supera le frontiere

Il neo-marito dell’ex concorrente di Amici continua: “Grazie a lui, mi sento un uomo che sta migliorando. Oggi ho sposato Pierpaolo a Copenaghen perché desideriamo un matrimonio egualitario, internazionale, riconosciuto nei paesi del mondo che hanno scelto di essere civili. Oggi, sono una persona felice”.