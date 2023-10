Oroscopo Branko domani 20 ottobre 2023, previsioni segno per segno

Ariete

Questa giornata è per voi molto favorevole per tutte le questioni di carattere materiale e finanziario, dove troverete delle piacevoli sorprese. Buona fortuna quando si fanno investimenti o speculazioni, ma anche quando si richiede un prestito. Il denaro può arrivarti anche dal tuo partner o dalla tua famiglia.

Toro

Questo non è il momento di correre grandi rischi o osare con iniziative audaci, è senza dubbio molto romantico ed eroico, ma ora non ti interessa quel modo di agire perché può portare a conseguenze che non desideri. In questi momenti prevalgono la prudenza, il buon senso e la sanità mentale, soprattutto nel lavoro e nelle finanze.

Gemelli

Oggi avrete una giornata chiaramente favorevole o molto ispirata per i rapporti umani in generale ed anche per l’amore in particolare, almeno potrete prendere iniziative di grande successo in questi ambiti e dare, in generale, il meglio di voi stessi. Molto fortunato, soprattutto se hai un lavoro rivolto al pubblico.

Cancro

Non raggiungi mai la felicità per ciò che accade fuori di te ma, al contrario, per ciò che accade dentro di te. Tutto il meglio e il peggio di te si sta preparando dentro di te, ma fortunatamente ti trovi in ​​un momento ispirato e positivo, con grandi speranze per il futuro che a poco a poco si realizzeranno.

Leone

Grazie alla protezione del Sole e di Giove vi trovate in un grande momento di fortuna, anche se ciò non impedisce che di tanto in tanto si verifichi una brutta giornata. Nei prossimi mesi molti sogni diventeranno realtà, ma non bisogna essere impazienti o voler andare più veloci o saltare tappe. Tutto arriverà quando arriverà il suo momento.

Vergine

In mezzo allo stress quotidiano e ai tuoi desideri perfezionisti, oggi ti aspetta una giornata migliore o più felice del solito perché otterrai una gioia tanto grande quanto inaspettata a livello personale. La tua vita amorosa, che generalmente è il tuo tallone d’Achille, ti aiuterà a sentirti felice oggi.

Bilancia

Sei sulla strada giusta, anche se allo stesso tempo è quella che ti fa soffrire di più o ti costringe a fare più sacrifici o ad avanzare apparentemente più lentamente, ma nonostante tutto questa è la strada che ti porterà al successo, sia nel lavoro che nella vita affettiva, o forse in entrambi, basta saper aspettare.

Scorpione

Questo sarà per te uno dei giorni più belli della settimana oppure uno dei più fruttuosi, forse anche uno dei più felici della tua vita intima. Oggi il destino ha preparato per te un’ottima sorpresa oppure ti concederà qualcosa di cui eri entusiasta da molto tempo. Una giornata ideale per unioni di ogni genere, amorose o lavorative.

Sagittario

Fai attenzione alle persone che ti mandano e ai nemici nascosti. È vero che la fortuna ti protegge e che loro non potranno farti niente, o molto meno di quello che vorrebbero, ma in questo momento riusciranno almeno a spaventarti o a rovinarti un po’ di successo. Voi. Non ti perdonano la fortuna che ti accompagna.

Capricorno

Continuerà per voi una settimana di importanti traguardi lavorativi ma anche di notevoli realizzazioni nella sfera più intima e familiare. Non dovrete più fare grandi sforzi, ora inizia un periodo in cui prevarrà la raccolta dei frutti ed anche la fine di tanti lunghi e dolorosi sacrifici.

Acquario

Oggi devi stare attento alle spese e al tuo patrimonio in generale. Rischio di inganni o truffe, ora dovresti dimenticare un po’ quel lato donchisciottesco che ti caratterizza e pensare un po’ di più a te stesso e ai tuoi interessi. Se guadagni tanti soldi non andare in giro a raccontarli, altrimenti farai una brutta esperienza.

Pesci

Potresti ricevere un’eredità che non ti aspetti affatto o dalla persona che meno ti saresti aspettato. Oggi vi aspetta una sorpresa legata al denaro e che vi farà vedere, ancora una volta, come il destino vi viene in aiuto quando ne avete veramente bisogno, ed ora vi porterà un aiuto importante legato al denaro.