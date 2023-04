Oroscopo Branko domani 21 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 21 aprile Leone

Questo sarà il momento ideale per sbarazzarsi di un pesante fardello o anche per sconfiggere o annullare uno dei tuoi concorrenti o nemici. Le circostanze giocheranno a tuo favore, anche se allo stesso tempo è anche una giornata molto stressante, ma il tuo istinto ti dirà che oggi dovresti attaccare.

Oroscopo Branko 21 aprile Vergine

In generale, state vivendo un momento relativamente più sereno e fruttuoso del solito per voi, e questa situazione migliorerà nei prossimi giorni grazie agli ottimi influssi che riceverete dal Sole, dalla Luna e dagli altri pianeti. I tuoi sforzi delle settimane o dei mesi passati saranno coronati dal successo.

Oroscopo Branko 21 aprile Bilancia

Oggi devi comportarti in modo molto furbo, le cose sul lavoro non saranno facili e dovrai tirare fuori il tuo lato più abile e diplomatico. Ma non tutto è il prodotto dei fiori d’arancio del destino, oggi potrai correggere la situazione, ma devi stare attento perché hai dei nemici che ti attaccano di nascosto alle spalle.

Oroscopo Branko 21 aprile Scorpione

Gli influssi congiunti del Sole e della Luna vi faranno vivere oggi una giornata instabile dal punto di vista affettivo e nella vostra vita intima, dove potrete trovare una spiacevole sorpresa o addirittura una delusione sentimentale. Le tue relazioni più intime non sono così consolidate o sicure come pensavi.