Oroscopo Branko domani 21 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Accetta le proposte, se sei stato bloccato. L’importante ora è andare avanti, anche se si tratta di riconoscere i propri limiti e ricevere consigli. La disciplina è evidente per la sua assenza in casa e ciò inizia a danneggiare in modo significativo la convivenza. Per quanto riguarda la salute, sono previsti problemi respiratori. La discrezione ti fa comodo, e anche la segretezza quando si tratta dei tuoi piani futuri in materia professionale. Tutto può andare in pezzi se lo mandi in onda troppo presto.

In una questione importante che hai in mano devi preparare un piano B, perché con il piano A potresti trovare seri problemi. Devi prevenirli. Decisioni troppo drastiche non ti convengono, soprattutto se le prendi senza averne prima misurato attentamente le conseguenze. Un po’ di calma sarà più efficace. I tuoi obiettivi sono molto chiari, ma non il modo per raggiungerli. Dovresti lavorare un po’ di più su questo aspetto, stai perdendo troppo tempo prezioso.

Gemelli

Evitare le discussioni non risolve i problemi, a volte è fondamentale raggiungere un punto di crisi che faciliti l’apertura di strade nuove e interessanti. I tuoi amici ti aspettano per fare il primo passo per organizzare un incontro, magari una cena o un fine settimana. Basta cercare un giorno sul calendario. Si vede arrivare un impegno in campo sentimentale, e che darà serenità alla vostra esistenza. Per quanto riguarda la salute, piccoli disagi che passeranno presto.

Cancro

È tempo di riunirsi con vecchi amici che ti porteranno notizie su una persona che è stata molto importante per te in passato. Prenditi cura della tua dieta. A volte devi accettare di ricevere ordini, anche se non sembrano avere molto senso per te. Solo se la situazione diventa insopportabile dovresti ribellarti. Devi essere fermo con le cose fondamentali, non lasciarne passare nessuna per negligenza o presto ti troverai di fronte a situazioni che sfuggono al tuo controllo.