Oroscopo Branko domani 21 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Non esitare a spendere quello che serve per problemi di sicurezza, perché se risparmi puoi pentirtene. Sul lavoro ti aspettano spiacevoli sorprese, evita di farti abbagliare da cose che promettono di risolverti la vita e si scopre che sono solo vizi che riescono solo ad alleggerirti il ​​portafogli. Sii prudente con gli acquisti. Non dovresti lasciarti trasportare dal tuo temperamento, è meglio che oggi opti per la moderazione di fronte a una situazione che rischia di sopraffarti. Se ti arrabbi, perderai il controllo.

Cerca di non giocare con i sentimenti degli altri, le battute non sono molto appropriate quando il cuore di una persona è ferito. Al lavoro non ci sarà tregua e oggi imparerai un fatto legato alla tua economia che ti metterà sull’orlo di un esaurimento nervoso. Devi reagire il prima possibile e metterti al lavoro per correggere la situazione. Ti senti abbastanza forte per affrontare qualsiasi sfida che ti si presenta, sei in grado di accettare lavori che prima non osavi fare e avrai anche successo nei tuoi sforzi.

Gemelli

I rapporti di lavoro oggi saranno burrascosi, ma alla fine farai prevalere i tuoi criteri. Di notte cerca di riposare più ore. Non vendicarti troppo immediatamente rispetto alle persone che pensi ti abbiano deluso, le cose potrebbero non avere l’importanza che gli hai dato dal primo momento. Un susseguirsi di eventi segnati dall’intervento del patrimonio pubblico, da oggi cambierà la tua vita. Tutto dipende da come affronti la situazione.

Cancro

Una persona del tuo ambiente familiare ti dà un consiglio che dovresti tenere in considerazione, non disprezzarlo senza averlo analizzato. Con il tuo partner ritrovi l’armonia. Hai urgente bisogno di prendere un’abitudine quotidiana che includa l’esercizio fisico, se continui con le stesse abitudini sedentarie che fino ad ora avrai presto problemi di salute. Non lasciarti trasportare dall’invidia quando fai investimenti o acquisti, concentrati su ciò di cui hai bisogno e non uscire da quello schema. In caso di dubbio, verifica con il tuo partner.