Oroscopo Branko settimanale dal 21 al 27 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La settimana sarà un periodo di crescita personale per i nati sotto il segno del Sagittario. Le stelle vi invitano a esplorare nuovi interessi e a imparare nuove competenze. Siate aperti alle esperienze che la vita vi offre e cercate di allargare i vostri orizzonti. La conoscenza acquisita sarà un tesoro prezioso che potrete utilizzare in futuro. Non abbiate paura di fare errori, perché saranno le vostre lezioni più importanti.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

La settimana sarà all’insegna dell’organizzazione per i nati sotto il segno del Capricorno. Prendetevi del tempo per pianificare e strutturare le vostre attività. La disciplina e l’ordine saranno fondamentali per raggiungere i vostri obiettivi. Siate pazienti e persistenti, anche quando le cose sembrano difficili. La vostra tenacia vi porterà a superare qualsiasi ostacolo che potrebbe presentarsi lungo il percorso.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

La settimana sarà caratterizzata dalla libertà e dall’indipendenza per gli Acquario. Siate autentici e seguite le vostre passioni senza timore di giudizi. Questo è il momento di essere voi stessi e di esprimere la vostra individualità. Siate aperti a nuove prospettive e non abbiate paura di esplorare territori sconosciuti. Le opportunità arriveranno quando meno ve le aspettate.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

La settimana sarà un periodo di riflessione per i nati sotto il segno dei Pesci. Dedicate del tempo alla vostra dimensione interiore e cercate di trovare equilibrio e tranquillità. Ascoltate la vostra intuizione e fidatevi dei vostri istinti. Questo potrebbe essere un momento favorevole per esplorare pratiche spirituali o per dedicarvi ad attività che vi aiutino a rilassarvi. Prendetevi cura di voi stessi e cercate la pace interiore.