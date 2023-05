Oroscopo Branko domani 21 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Senti i tuoi obblighi al lavoro come una grande lastra. Dovresti vedere il tuo lavoro futuro con più ottimismo, altrimenti corri il rischio di affondare. Le sorprese scuotono la tua vita, sembra che tu stia attraversando una zona sismica in piena attività e non hai spazio per respirare. L’unica tranquillità è in campo sentimentale. È possibile che tu sia in ritardo per un appuntamento per motivi al di fuori del tuo controllo, l’unica cosa che puoi fare è partire prima del previsto. Stanno succedendo cose a casa di cui non sei nemmeno a conoscenza.

Tutto ciò che farai nei prossimi giorni influenzerà il futuro dell’azienda, quindi concentrati il ​​più possibile e non lasciarti sopraffare dal pesante carico di lavoro. Il volto: guadagni economici; la croce: una sorpresa negativa legata alla tua famiglia, in cui le cose vanno male senza che tu possa fare nulla per raddrizzarle. Non dare nulla per scontato, mettiti in una situazione di dubbio permanente che ti impedirà di sbagliare fidandoti troppo di te stesso. Se continui a mangiare così tanto, la tua salute ne pagherà.

Bilancia

Buona giornata per tutto ciò che è legato alla Terra, come dedicarsi alle proprie piante o alla coltivazione dei frutti… ecc. Ti aiuterà ad alleviare il peso dello stress. La vostra presenza è molto importante ad un incontro che è previsto per i prossimi giorni, soprattutto per i vostri interessi sentimentali. Devi fare uno sforzo per mantenere l’appuntamento. La tua formazione accademica o professionale ti renderà molto più facile oggi distinguerti sul posto di lavoro, soprattutto perché risolverai un problema che nessuno sapeva come affrontare.

Scorpione

Le decisioni che prenderai in compagnia del tuo partner saranno destinate al successo. Se prendi strade da solo, le difficoltà saranno molto maggiori. Non essere troppo orgoglioso e fatti dare una mano dagli altri, non puoi sempre fare tutto da solo e le cose vanno al cento per cento per il verso giusto. Allora restituisci il favore. Se sei single e hai perso l’amore nella tua vita per molto tempo, questo cambierà in brevissimo tempo. Si prevede una nuova e profonda relazione che inizierà quasi senza che tu te ne accorga.