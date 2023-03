Oroscopo Branko domani 21 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Fuggite oggi dagli impegni, possono essere interessanti e dovrete studiarli dopo, ma oggi non sarà il giorno migliore per concretizzarsi, perché gli astri non favoriscono accordi stabili. Seppellisci anche ogni senso di colpa che potrebbe trattenerti nei tuoi piani futuri. Il passato è passato e se hai imparato la lezione, non ti servirà a nulla mortificarti per i tuoi errori. Le questioni relative alla tua sicurezza o a quella dei tuoi cari ti preoccupano eccessivamente. Una cosa è la prudenza e un’altra è l’ossessione, che fa incazzare chi ti circonda. Semplicemente rilassati.

Toro

Oggi avrai un’interessante conversazione con una persona influente nel campo sociale in cui ti muovi. Ti aprirà gli occhi su una situazione che ti colpisce senza saperlo. Non aspettare di conoscere tutti i dati prima di agire, perché quando avrai deciso potrebbe essere troppo tardi e qualcuno ti avrà preceduto. Sii agile e determinato. Oggi troverai una forte opposizione da parte di una persona che di solito collabora con te senza creare troppi problemi. Ascolta quello che ti dice, perché potrebbe avere ragione.

Gemelli

Anche se alcune persone con cui starai oggi ti sembreranno troppo superficiali, sarai costretto a parlare con loro, cercare di adattarti e non diventare troppo amareggiato. A volte ti senti troppo stanco per continuare con il ritmo di vita che ti sei imposto, in giorni come questo vorresti scomparire e non esserci per nessuno, solo per te. Provalo. Devi ancora scoprire un dettaglio che ti darà il pezzo che non riesci a trovare in quel puzzle con cui combatti da tempo, potrebbe apparire davanti ai tuoi occhi oggi e non lo vedrai.

Cancro

Se ti senti molto propenso a metterti al lavoro a casa per riparazioni o miglioramenti, pensa attentamente a cosa farai e considera se sarai in grado di portarlo a termine con successo. Le buone notizie allieteranno la tua giornata di oggi e ti porranno davanti ad alcune aspettative molto interessanti per i prossimi anni. La tua vita prende una piccola svolta e assaggi la felicità. Portare il lavoro a casa non è la soluzione migliore ai tuoi problemi di produttività, devi analizzare attentamente perché ti è così difficile portare a termine gli incarichi ed eliminare i vizi che ti ritardano solo.

Leone

Non è una cattiva idea cercare nuovi modi per trascorrere il tempo libero. In caso contrario, finirai per annoiarti nei soliti ambienti facendo le stesse cose ogni fine settimana. Non fidarti delle versioni che ti danno gli altri e cerca di confermare tu stesso le cose per ottenere informazioni di prima mano. Prova a calpestare il terreno prima di decidere. Ultimamente la comunicazione con il proprio partner sta diventando uno scambio di monosillabi che rischia di raffreddare il rapporto, la monotonia è il vostro principale nemico.

Vergine

La vostra pazienza sarà messa a dura prova sin dalle prime ore del mattino, meglio resistere un po’ per iniziare la giornata mantenendo il buon umore. La verità è il miglior fertilizzante perché una relazione cresca con forza, se esiste la fiducia, tutto sarà più facile. Sbarazzati delle zavorre legate al passato e tuffati in una nuova vita, in cui esperienze sconosciute daranno il tono al tuo futuro. Oggi potresti subire qualche tipo di distorsione o stiramento muscolare.

Bilancia

La tua dedizione al lavoro ti sta dando ottimi risultati, ma devi iniziare a pensare di offrire più tempo alle persone che ti vogliono bene e oggi è il giorno adatto. Mantieni il controllo sul tuo temperamento, una brutta cosa può presto portarti a una situazione complicata. D’altra parte, se esprimi le tue idee con calma, sarai ascoltato. La moderazione è la chiave del successo sia in campo lavorativo che in campo economico, la vostra forza spirituale nasce dall’amore che ricevete in abbondanza. Prenditi cura di quella fonte di affetto.

Scorpione

Trascorrerai momenti molto belli, rilassati e interessanti, insieme ai tuoi migliori amici. È in momenti come questi che vale la pena tenersi in contatto. Non prendere decisioni oggi senza pensarci, anche se all’inizio può sembrare che non siano importanti, possono acquisirle in seguito e crearti più di un problema. È tempo che le persone che ti devono dei soldi ti ripaghino, perché ora ne hai bisogno più di loro. Innamorato, non aspettare che siano loro a supplicarti e buttati senza paura.

Sagittario

Le cattive notizie ti faranno passare buona parte della giornata preoccupato. Cerca di stare con le persone che possono aiutarti e non esitare a condividere le tue paure più sincere. Le stelle ti legano molto alla terra, per questo sarà una bella giornata da trascorrere nella natura, al mare o in montagna. A volte non ci piace sentire la verità, ma c’è e non cambia. La fiducia nelle tue possibilità è la chiave che può aprire le porte a un futuro più favorevole.Se cammini sicuro, tutti ti rispetteranno, ma se esiti, cadrai.

Capricorno

Nel tuo prossimo futuro è prevista la comparsa di una persona sconosciuta piena di vita e di freschezza, di innocenza, che ti catturerà in modo definitivo. Questo potrebbe portarti a rotture. È tempo di approfittare della notte per riempire la tua vita. Nelle ore buie troverai quello che cerchi, cibo per il tuo spirito, appagamento fisico e psicologico. Al lavoro ascolta gli altri, soprattutto i più giovani, perché da loro puoi imparare cose che non si insegnano sui libri e che ti saranno molto utili nella tua professione.

Acquario

I tuoi problemi alla schiena non migliorano e ti impediscono di svolgere al meglio le tue attività quotidiane. Potrebbe essere dovuto ad una semplice contrattura che riuscirete ad eliminare con un massaggio. Il vostro rapporto sentimentale ha recuperato quella stabilità che da diverse settimane era in pericolo, le acque sembrano tornare al loro corso normale e questo vi conforterà molto. Approfitta della tranquillità. Non avere fretta ora di risolvere un problema che non hai affrontato finora quest’anno. Se hai aspettato settimane, puoi aspettare ancora un po’, finché non avrai tutte le chiavi.

Pesci

Oggi sarà per voi il giorno delle passioni. Non cercare di contrastare le forze che ti portano verso di esse, lasciati trasportare dalla corrente e vivrai momenti di sfrenata intensità. Saper convivere con persone che non condividono i tuoi principali valori vitali è una dote che pochi raggiungono. Come la maggior parte, preferisci evitare queste persone e quindi ti perdi qualcosa. Senti il ​​bisogno che gli altri riconoscano il tuo valore, che i tuoi successi siano conosciuti da tutto il mondo. Con ciò otterrai solo una sensazione passeggera di piacere. Nient’altro.