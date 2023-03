Programmi Tv Stasera oggi 21 marzo 2023: Film live da non perdere

Stasera in tv, martedì 21 marzo 2023: programmi e film in onda. Rai

Su Raiuno, alle 21:30, l’episodio conclusivo della serie Il commissario Ricciardi 2, con Lino Guanciale. Su Raidue, il talk show Belve, presentato da Francesca Fagnani. Su Raitre, #Cartabianca, con Bianca Berlinguer, offre approfondimenti sull’attualità.

Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21:20, Fuori dal coro, il programma di Mario Giordano. Su Italia 1, Le Iene, con Belen Rodriguez, Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Su La7, Di martedì, condotto da Giovanni Floris. Su Real Time, il reality Primo appuntamento, con Flavio Montrucchio.

Film in onda martedì 21 marzo 2023

Su Rai 4, Sicario, con Emily Blunt e Benicio del Toro. Su Rai 5, Parlami di te, con Fabrice Luchini e Leila Bekhti. Su Tv8, Venom, con Tom Hardy e Michelle Williams. Su Nove, Joker – Wild card, con Jason Statham e Sofía Vergara. Su Iris, Quel maledetto colpo al Rio Grande Express, con John Wayne e Ann-Margret. Su Cine34, I laureati, di e con Leonardo Pieraccioni.

Film su Sky

Su Sky Cinema Uno, The last witch hunter – L’ultimo cacciatore di streghe, con Vin Diesel. Su Sky Cinema Due, Il colore viola, con Whoopi Goldberg, Danny Glover e Oprah Winfrey. Su Sky Cinema Family, Chi ha incastrato Babbo Natale? con Christian De Sica. Su Sky Cinema Action, Star Trek beyond, con Chris Pine e Zachary Quinto.

Stasera in tv, martedì 21 marzo 2023: programmi e film in onda. Altri canali

Su Paramount Network, alle 21:10, il film d’azione The Expendables 2, con Sylvester Stallone e Jason Statham. Su Cielo, alle 21:00, il film drammatico The Fighter, con Mark Wahlberg e Christian Bale. Su La5, alle 21:10, la commedia romantica P.S. I Love You, con Hilary Swank e Gerard Butler.

Documentari e programmi di intrattenimento

Su Focus, alle 21:20, il documentario Wild Frank: cacciatori di tesori. Su DMAX, alle 21:25, il programma di sopravvivenza Naked and Afraid XL. Su Giallo, alle 21:10, la serie poliziesca Law & Order: Criminal Intent. Su Top Crime, alle 21:10, la serie investigativa Rizzoli & Isles.

Film su altri canali Sky

Su Sky Cinema Romance, alle 21:00, il film drammatico Brooklyn, con Saoirse Ronan e Emory Cohen. Su Sky Cinema Comedy, alle 21:00, la commedia 2 single a nozze, con Owen Wilson e Vince Vaughn. Su Sky Cinema Suspense, alle 21:00, il thriller The Gift, con Jason Bateman e Rebecca Hall.

Per i più piccoli

Su Cartoon Network, alle 20:00, la serie animata Teen Titans Go!. Su Boing, alle 20:30, la serie animata Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir. Su Super!, alle 20:40, la serie animata Winx Club.

Stasera in tv martedì 21 marzo 2023: sport

Su Sky Sport Serie A, alle 21:00, il match di Serie A tra Salernitana e Juventus. Su Sky Sport Football, alle 21:15, il programma Calciomercato – L’originale. Su Sky Sport 24, alle 20:30, il programma sportivo Speciale Sky Sport 24. Su Eurosport 1, alle 21:00, il programma ciclistico Giro d’Italia Extra.

In conclusione, la programmazione televisiva di martedì 21 marzo 2023 offre una vasta gamma di opzioni per soddisfare gli interessi di tutti, dai film e le serie TV all’attualità, dai documentari ai programmi per bambini e agli eventi sportivi.