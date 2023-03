Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 21 marzo 2023, le previsioni

Ariete

Oggi avrai il potere di trasformarti e liberarti delle emozioni che ti ostacolano. Una potente forza interiore verrà dalle profondità delle vostre viscere rendendo possibile una rinascita. Ricorda la fenice che rinasce dalle proprie ceneri.

Toro

Smetterai di agire nel solito modo e sconcerterai tutti con il tuo nuovo comportamento. Ma colui che ti ama deve accettare questa nuova versione di te se intende davvero continuare al tuo fianco. Le tue relazioni diventeranno più attraenti e interessanti.

Gemelli

La salute diventerà il tuo interesse principale. È tempo per te di abbandonare le abitudini dannose e iniziare una dieta disintossicante per ritrovare la vitalità che hai perso. Facendo le cose a metà strada non otterrai i risultati che desideri. Esci dalla stagnazione.

Cancro

Avrai il coraggio di agire in modo più provocatorio e questo atteggiamento risveglierà un forte interesse negli altri. La tua cerchia sociale cambierà e frequenterai nuovi amici che cercheranno di scoprire i tuoi segreti. Voglio che tu sfrutti al massimo le tue attrazioni.

Leone

La vostra vita familiare richiederà più presenza. Dai priorità ai sentimenti e ai legami emotivi rispetto alle questioni materiali. Se una persona cara sta attraversando una trance difficile, offri il tuo sostegno incondizionato. Cogli l’occasione per rivedere i tuoi account passati e ripulire.

Vergine

Il tuo intelletto brillerà come mai prima d’ora e tutto ciò che riguarda la comunicazione e l’apprendimento sarà esaltato. Vorrei che evitate discorsi pessimistici. Quando usi il potere della tua mente a tuo vantaggio, una porta si aprirà davanti a te e la tua vita prenderà una svolta di 180 gradi.

Bilancia

Una somma di denaro extra cambierà completamente le tue prospettive economiche. Penserai a nuove attività e pianificherai strategie per fare più soldi. Chiedi consiglio a persone che conoscono il mondo della finanza, ma non essere legato ai tuoi partner commerciali.

Scorpione

Vivrai tutto con maggiore intensità e arriverai a sentire dov’è il tuo vero potere. Sarà il momento ideale per distaccarsi dagli atteggiamenti, dalle persone e dalle abitudini che ritardano la vostra evoluzione. Ricorda: se ami qualcuno, lascialo libero. Non tenere nessuno al tuo fianco.

Sagittario

Il tuo mondo emotivo sarà scosso, ma la processione entrerà e preferirai stare lontano dal trambusto quotidiano. Canalizza il tuo bisogno spirituale avvicinandoti alle scienze occulte come il reiki, l’astrologia o la metafisica. Lasciati trasportare dall’intuizione.

Capricorno

È tempo di lasciare andare coloro che non cammineranno al tuo fianco nella vita. Se qualcuno è molto conflittuale, stai lontano. Quando scegli i tuoi nuovi amici, lascia da parte i pregiudizi e interagisci con persone di età, idee e costumi diversi.

Acquario

L’ambizione del progresso vi porterà ad assumere maggiori responsabilità. Per avere successo dovrai tagliare con alcune radici e mandati familiari che ti ancorano. Cerca di sforzarti e fai del tuo meglio perché sarai nel mirino di persone potenti.

Pesci

Farai viaggi, imparerai nuove lingue o interagirai con gli stranieri. Espandere la tua cerchia d’azione ti aiuterà ad evolvere mentalmente. Dì addio a qualsiasi credenza negativa e sfrutta al massimo questo momento di espansione.