Oroscopo Branko domani 22 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Inizia per voi una settimana che sarà più combattiva o addirittura conflittuale e gli influssi planetari saranno un po’ più difficili, anche se ciò non significa che saranno problemi sfortunati o seri. Se da oggi torni di nuovo al lavoro, potresti dover affrontare difficoltà impreviste.

Toro

Il magnifico influsso di Giove vi farà trionfare su problemi e preoccupazioni che vi si presenteranno oggi e continueranno a presentarsi per tutta la settimana. Avrete la sensazione di percorrere un sentiero pieno di sassi, ma riuscirete anche a spostarli con successo ea volte anche con facilità.

Gemelli

Inizia oggi una settimana che sarà segnata da numerose dissonanze planetarie, anche se fortunatamente nessuna di esse sarà grave. Tuttavia, la tua grande abilità e intelligenza ti faranno uscire dalle difficoltà che si presentano sul tuo cammino. Ascolta il tuo intuito, in questi giorni lo avrai molto grande.

Cancro

Questa settimana che inizia oggi non sarà molto armoniosa dal punto di vista planetario e nel tuo caso questo si rifletterà in alcune tensioni o turbolenze nella tua vita sentimentale e familiare, rischio di dissapori con le persone che ami di più, anche se non importanti . Non vedere malizia dove non c’è.