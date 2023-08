Oroscopo Branko domani 22 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

A causa di influenze astrali alquanto avverse, inizi una settimana di maggiore instabilità o alti e bassi, con la tendenza a disperdere le tue energie, a concentrare tutti i tuoi sforzi su questioni che non sono molto importanti, e tuttavia a essere più passivo in questioni per le quali che avresti dovuto lottare duramente.

Capricorno

Inizierete una settimana che sarà segnata da molte dissonanze planetarie, una settimana difficile in cui sorgeranno un gran numero di problemi, anche se la stragrande maggioranza sarà di poca importanza. Se torni al lavoro questa settimana, ti ritroverai in una situazione davvero travolgente che non ti aspettavi.

Acquario

Questa settimana che inizia oggi i pianeti si ritroveranno a formare aspetti un po’ più avversi rispetto a questi giorni fa. Nel tuo caso questo non ti porterà grandi disgrazie o problemi, ma diventerai più radicale e intransigente nel tuo modo di pensare e fare le cose, perderai un po’ la visione obiettiva delle cose.

Pesci

La giornata di oggi è positiva per te, ma in molti casi non perché lo sia davvero, ma perché ti crei il tuo paradiso terrestre e ti rifiuti di vedere il lato cattivo o meschino delle persone o delle cose. Ma devi stare attento, oggi cammini felice, ma qualcosa di brutto potrebbe capitarti senza aspettartelo.