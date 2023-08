Oroscopo Branko domani 22 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Andrà tutto bene e continuerai la tua buona serie di successi e risultati, tuttavia sarai serio, premuroso o preoccupato, anche se non hai una ragione solida per farlo, come se sospettassi che sta arrivando qualcosa di molto brutto presto e tutto ciò che hai ottenuto potrebbe cadere a terra come un castello di carte.

Vergine

Inizia per te una settimana felice, positiva o entusiasmante, magari perché sei già tornato al lavoro o, nel tuo caso, perché sai che lo farai molto presto. Di solito per te il tempo delle vacanze non è un momento molto felice o felice, ma tutto cambia quando torni alla battaglia quotidiana.

Bilancia

La Luna oggi è nel vostro segno e vi sarà di grande aiuto riuscire a incanalare felicemente i vostri sentimenti e la vostra affettività. Vivrete momenti felici in ambito familiare e sentimentale e riuscirete anche a risolvere un piccolo conflitto rimasto latente. Oggi sarà un giorno di concordia e di trionfo del cuore.

Scorpione

Oggi inizi una settimana molto appassionata e molto attiva, ma il problema sarà riuscire a incanalare bene quell’attività e quel grande impulso, perché gli influssi astrali non saranno molto armoniosi e lo potresti notare in modo particolare in il campo sentimentale, dove avrai alti e bassi